Reza Barzid lebte zwei Monate in PHV. Inzwischen liegt er in einer psychiatrischen Klinik in Winnenden. Foto: Rothe

Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Zwei Monate verbrachte Reza Barzid vor rund einem Jahr im Ankunftszentrum Patrick Henry Village in Heidelberg. Der heute 32-Jährige war aus dem Iran geflüchtet, weil er dort verfolgt wurde. Er entkam nur knapp der Geheimpolizei. In der RNZ erschien im Oktober 2017 ein großes Porträt über den schwulen Sänger und Friseur.

In Heidelberg hatte sich Barzid sofort eingebracht, er trat sogar in der Providenzkirche auf. "Ich habe selten so getanzt", sagte Pfarrerin Sigrid Zweygart-Pérez damals. Inzwischen ist Barzid, der unter dem Künstlernamen Ariya auftritt, zum Christentum konvertiert.

Er träumte von einer Zukunft in Deutschland, von einer Arbeit als Friseur, er wollte auf Deutsch singen. Doch es kam anders: Aktuell liegt er in einem psychiatrischen Krankenhaus in Winnenden. Barzid hatte versucht, sich die Pulsadern aufzuschneiden. Als das misslang, versuchte er später, sich selbst anzuzünden.

Der Grund: Ihm droht die Abschiebung nach Bulgarien oder Italien. Ein Gericht in Stuttgart hatte im Juli seinen Asylantrag in Deutschland abgelehnt. "Die Bescheide des Stuttgarter Landgerichts richten mich zugrunde", schreibt er der RNZ. "Ich sehe keinen Ausweg, es macht mich wahnsinnig." Seit 14 Monaten könne er nicht mehr richtig atmen. Er sehe keine Perspektive.

Barzid überlebte die Suizidversuche, aber er sieht keinen Sinn mehr in seinem Leben - denn er fürchtet, dass er, wenn er erst einmal Deutschland verlassen muss, in den Iran abgeschoben wird. "Dort wartet der sichere Tod auf mich - und schon in Bulgarien oder Italien warten Elend und Not." Auch in diesen Ländern sei er - auf dem Weg nach Deutschland - menschenunwürdig behandelt worden.

Nach aktuellem Stand wird Reza Barzid am 28. November aus der Klinik in Winnenden entlassen. Er befürchtet, dass er dann sofort abgeschoben wird. Ob er noch einmal versuchen würde, sich das Leben zu nehmen, sagt er nicht. Wie verzweifelt er ist, wird aus seinen Worten jedoch sehr deutlich: "Mein Leben ist momentan so, als wäre ich in der Hölle."