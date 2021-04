Wie aus der Zeit gefallen: Die Studentenhäuser am Holbeinring im Stadtteil Rohrbach haben oftmals kein funktionierendes Internet. Da fast das komplette Lehrangebot in Corona-Zeiten aber online stattfindet, ist das für viele Studierende eine Katastrophe. Foto: Philipp Rothe

Von Katharina Kausche

Heidelberg. Online-Studium und das ohne Internet – in den Studierendenwohnheimen Holbeinring in Rohrbach und im Neuenheimer Feld gibt es immer wieder Probleme mit dem Internet, berichten Bewohner und kritisieren den Anbieter Nexabit. Mittlerweile haben sich Studierende schon per Petition an das Studierendenwerk gewandt.

Probleme mit dem Internet gab es im Holbeinring schon einmal. 2017 hatte das Studierendenwerk den Internet-Anbieter gewechselt. Der alte Vertrag lief aus, bevor der neue Anbieter das Wohnheim mit W-Lan versorgen konnte. Die Folge: monatelang kein Internet. Und auch mit dem neuen Anbieter Nexabit habe es in den vergangenen Jahren immer wieder Probleme gegeben – schon vor Corona, berichten mehrere Bewohner.

In einer Facebook-Gruppe tauschen sich die Bewohner über Internetprobleme aus. "Dort gibt es fast jede Woche einen Post, dass irgendwo das Internet nicht funktioniert", sagt Jacqueline Mohr, die seit Januar 2020 im Holbeinring wohnt. Mit dem Online-Semester sei die Verbindung immer schlechter geworden. "Ich verliere einen ganzen Tag, wenn das Internet nicht geht und ich dadurch nichts für die Uni machen kann. Manchmal haben wir zwei, drei Tage gar kein W-LAN." So auch in der Prüfungsphase. Ihre Online-Prüfung hat die Studentin deshalb bei einer Freundin geschrieben.

Ähnlich ging es der Initiatorin der Petition für eine stabilere W-LAN-Verbindung, die Studierende Ende Januar 2021 starteten. Die Studentin möchte anonym bleiben. Nachdem in ihrer WG im Holbeinring Ende Januar neun Tage lang das Internet nicht funktioniert hatte, hängte sie Listen in den verschiedenen Häusern im Holbeinring auf. Insgesamt kamen 128 Unterschriften zusammen. Über den Studierendenrat reichten sie die Petition beim Studierendenwerk ein. Es habe daraufhin "die Situation im Holbeinring einer erneuten Prüfung unterzogen", teilt die Geschäftsführung auf RNZ-Anfrage mit.

"Die Bandbreite der Anbindung für den Bereich Holbeinring wurde auf 10 GB pro Sekunde erhöht." Außerdem würden zurzeit "neue Router und Accesspoints erworben". Allerdings würden die Geräte vorher noch "in einem Feldversuch erprobt". Das Studierendenwerk erklärt zudem: "Bei den Wohnanlagen am Holbeinring handelt es sich um ehemalige amerikanische Liegenschaften, die per se eine technisch veraltete Infrastruktur aufwiesen." Das Studierendenwerk habe 2017 gemeinsam mit dem Anbieter Nexabit die Anschlussversorgung neu aufgebaut. Da die Wohnanlagen am Holbeinring angemietet seien, teilt die Geschäftsführung mit, habe das Studierendenwerk "hier auf eigenes Risiko investiert, um den Wünschen der Studierenden gerecht zu werden".

"Wir wären einfach froh, wenn irgendetwas passiert", sagt die Initiatorin der Petition. "Bisher war das Studierendenwerk auch sehr zuvorkommend, und durch Corona geht natürlich gerade einiges langsamer als sonst." Es könne sein, dass die Situation im Holbeinring komplex sei, sagt sie. "Dann braucht es aber eine Firma mit mehr als drei Mitarbeitern." Dass Nexabit mit der Bearbeitung der Problemmeldungen der Studierenden nicht hinterherkommt, ist eine Annahme, die mehrere Studierende teilen. Sie berichten von langen Wartezeiten bei der Beantwortung der Fehlermeldungen. Das Studierendenwerk teilt mit: "Wir haben uns mit Nexabit an einen fähigen und kompetenten Anbieter gewandt. In der bisherigen konstruktiven Zusammenarbeit hatten wir keinerlei Schwierigkeiten wegen mangelnder Manpower." Die Zusammenarbeit mit dem Anbieter laufe "positiv und kommunikativ".

In Gesprächen mit Studierenden wird klar, es geht vor allem um eins: die Kommunikation. Die sei nämlich oft "schwierig", sagt Ricarda Stegemeyer, die seit 2017 im Holbeinring wohnt. Der Anbieter Nexabit hat kaum Internet-Präsenz – "kein Online-Portal mit einer Telefonnummer, nichts". Nur ein Impressum ist über das Serviceportal "serv4students" abrufbar. Die dort angegebene E-Mail-Adresse: nicht mehr aktuell. Eine andere, aktuelle E-Mail-Adresse, gibt es auf der Seite des Studierendenwerks. Unter Studierenden bestehen außerdem Zweifel an der Seriosität des Anbieters. Im Handelsregister lässt sich nachvollziehen: Die "Nexabit GmbH" wurde 2019 liquidiert. Schon im Jahr davor wurde die Firma unter dem Namen "Nexabit mss UG" neu gegründet – mit einem Stammkapital von 300 Euro. Weder Studierendenwerk noch Nexabit wollten das kommentieren.

"Zudem ist oft nicht klar, wer zuständig ist – die Hausmeister, das Studierendenwerk der Wohnheime oder Nexabit selbst", so Studentin Stegemeyer. "Es gibt aber schon Versuche, das zu verbessern." Seit Anfang des Jahres gibt es deshalb die Möglichkeit, Nexabit über Whatsapp zu kontaktieren. "Es wäre trotzdem toll, wenn die Zuständigkeit und die Lösungsansätze klarer kommuniziert würden."

Auf die Frage, wie viele Wohnanlagen Nexabit in Heidelberg genau versorgt, teilt das Studierendenwerk lediglich mit: "Der Anbieter Nexabit ist für eine Vielzahl an Wohnanlagen zuständig." Die Probleme gibt es nicht nur im Holbeinring. Auch Studierende eines Wohnheims im Neuenheimer Feld berichten gegenüber der RNZ über Probleme mit dem W-LAN.

Warum suchen sich die Studierenden keinen anderen Anbieter? Es ist schlichtweg nicht erlaubt. Mit ihrem Mietvertrag übernehmen die Bewohner im Holbeinring und einigen anderen Wohnheimen automatisch Nexabit als Internetanbieter. Das ist nicht in allen Wohnheimen so, erklärt das Studierendenwerk. Bei Wohnanlagen allerdings, "in denen dafür keine getrennte Telefonverkabelung für DSL vorhanden ist, besteht prinzipiell die Möglichkeit, sich über Mobilfunknetze mit Internet zu versorgen".

Auf Dauer ist das für Jacqueline Mohr keine Lösung. Ihr mobiles Datenvolumen sei durch das schlechte W-LAN ständig aufgebraucht, sagt sie. "Lieber zahle ich im Monat 20 Euro mehr und habe dafür gutes Internet."