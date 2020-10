Dr. Roland Maier ist Physiker – nach der Promotion an der Universität in Miami entschied er sich dennoch für den Schuldienst. Das liegt vor allem daran, dass im „Lehrerberuf der Mensch das Produkt“ sei, und nicht nur „Mittel zum Zweck“, wie er sagt. Foto: Philipp Rothe

Von Anica Edinger

Heidelberg. Ein Jahr lang war die Stelle vakant – jetzt hat die Internationale Gesamtschule Heidelberg (IGH) einen neuen Schulleiter. Roland Maier, der schon seit sechs Jahren an der IGH lehrt, trat die Stelle zum neuen Schuljahr an – und muss direkt an vielen Fronten kämpfen. Denn das Coronavirus beeinflusst den Schulbetrieb massiv – ab Montag gilt auch an der IGH im Unterricht die Maskenpflicht. Wie man mit den Entwicklungen als Schulleiter der größten Schule der Stadt umgeht, was man Positives aus der Situation ziehen kann und wieso sich der 50-Jährige als promovierter Physiker für den Schuldienst entschieden hat, erklärt er im RNZ-Interview.

Herr Dr. Maier, Sie sind seit über zehn Jahren Lehrer und nun seit gut sechs Wochen Leiter der größten Schule Heidelbergs. Wie fühlt sich das an?

Ganz wunderbar. Es ist schön, als Schulleiter so viel Gestaltungsspielraum zu haben. Da machen selbst vermeintlich trockene Dinge wie die Erarbeitung von Konzepten für den Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen oder das Finden von Lösungen für im Alltag auftretenden Probleme Spaß. Aber insbesondere bereiten mir die vielen menschlichen Begegnungen, die ich als Schulleiter habe, sehr viel Freude.

Dabei hatten sie einen schweren Start. An der IGH gab es den ersten Coronafall in einer Schule nach den Sommerferien.

Leicht war es nicht, das ist absolut richtig und man sollte es auch nicht kleinreden. Allerdings sind wir nun einmal die größte Schule der Stadt, da war es rein statistisch gesehen keine große Überraschung, dass wir auch den ersten Fall nach den Ferien hatten. Da kam dann alles auf einmal, aber andererseits konnten wir so das damit verbundene Prozedere direkt zum Schulstart gleich durchexerzieren. Wir wissen nun, wie die Kommunikation mit dem Gesundheitsamt funktioniert, es gibt To-Do-Listen für Lehrerinnen und Lehrer, damit sie wissen, wie gehandelt werden muss, wenn ein Fall auftritt. Dass zudem die eine positiv getestete Person keine weiteren infiziert hat, stimmt uns zuversichtlich, dass der Schulbetrieb mit den von uns getroffenen Regelungen möglich ist.

Nun steigen die Zahlen weiter. Erste Schulen in der Region wurden geschlossen. Wie wirkt sich das aktuelle Geschehen auf die IGH aus?

Wir halten weiter an unserem Konzept fest. Es gibt eine strikte Maskenpflicht – ab Montag auch in den Klassenzimmern –, in den Pausen müssen alle raus, eine Vermischung verschiedener Jahrgänge und auch Klassen wird zumindest in Mensa und Unterrichtsräumen bestmöglich vermieden, die Lüftung wurde optimiert. Gerade in Anbetracht der akut steigenden Zahlen und einsetzenden kälteren Jahreszeit, die keine permanent offenen Fenster mehr erlaubt, müssen wir sehr wachsam bleiben. Parallel versuchen wir, den Schülerinnen und Schülern Ängste zu nehmen und keine Panik zu schüren, um ein möglichst gesundes Lernklima zu schaffen.

Wie ist denn die Stimmung im Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen?

Es ist klar, dass diese Situation für viele Kolleginnen und Kollegen eine große Belastung darstellt, vor allem für die Personen, die der Risikogruppe angehören. Viele haben einfach Angst, sich anzustecken. Manche kommen mit diesem Gefühl dennoch täglich in die Schule. Das verdient großen Respekt. Zudem muss man auch die Doppelbelastung sehen, mit der einige Lehrerinnen und Lehrer konfrontiert sind, wenn sie etwa gleichzeitig in Präsenz und auch fern unterrichten müssen. Es ist kein echter Normalbetrieb derzeit, das ist klar. Aber wir müssen das Beste daraus machen.

Hintergrund > Die Internationale Gesamtschule Heidelberg (IGH) in Rohrbach ist eine Ganztagesschule. Gemäß dem Schulgesetz des Landes Baden-Württembergs ist die IGH eine "Schule besonderer Art". An der IGH werden rund 1290 Schüler von 145 Lehrkräften in allen Schularten unterrichte – angefangen von [+] Lesen Sie mehr > Die Internationale Gesamtschule Heidelberg (IGH) in Rohrbach ist eine Ganztagesschule. Gemäß dem Schulgesetz des Landes Baden-Württembergs ist die IGH eine "Schule besonderer Art". An der IGH werden rund 1290 Schüler von 145 Lehrkräften in allen Schularten unterrichte – angefangen von der Primarstufe. Seit diesem Schuljahr bietet die IGH wieder einen G 9-Zug an. Seit 2019 zählt sie zu einem Kreis von 15 Schulen in Deutschland, die das "Dalton"-Konzept verfolgen. > Der neue Schulleiter Roland Maier wurde am 23. Mai 1970 in Schwenningen geboren. Er ist selbst Sohn zweier Lehrer. Im März 1973 zog Maier mit seinen Eltern nach Santiago de Chile, weil sein Vater dort an einer deutschen Schule arbeitete. Dort blieb die Familie bis 1979, bevor es zurück nach Osnabrück im Norden Deutschlands ging. Von 1991 bis 1998 studierte Maier an der Karls-Universität Tübingen Physik und Biologie auf Lehramt. Von 1998 bis 2002 promovierte er im Fach Physik an der University of Miami in Florida. Danach ging er ins Referendariat – ein Jahr ans Hohenstaufen-Gymnasium Eberbach, ein Jahr an die IGH. Von 2004 bis 2014 zog es ihn erneut nach Eberbach, bevor er 2014 an der IGH die Abteilungsleiterstelle für Naturwissenschaften und Mathematik bekam. ani

Wie sieht "das Beste daraus machen" aktuell aus an der IGH?

Wir besprechen jede Änderung unseres Konzepts im Leitungsteam und mit anderen involvierten Kollegen. Dadurch gibt es für unser Konzept eine recht hohe Akzeptanz an der Schule. Natürlich gibt es die einen, die eher gelassener sind, und die anderen, die eher besorgt sind. Aber durch viele Gespräche und Kompromisse versuchen wir, möglichst alle ins Boot zu holen.

Nun müssen sie sich als frischer Schulleiter fast ausschließlich mit dem Coronavirus beschäftigen. Gibt es denn auch noch andere Themen, die Sie gerne angehen möchten? Ist das derzeit überhaupt möglich?

Tatsächlich ist alles andere derzeit ein Stück weit in den Hintergrund getreten. Dafür bietet es sich nun an, gewisse Dinge, die ohnehin überfällig waren, in den Fokus zu nehmen. Stichwort: Digitalisierung. Da ist jetzt dank Corona unheimlich viel Bewegung drin. Ohne die aktuelle Situation hätte es sicherlich noch zwei, drei Jahre gedauert, bis wir den Punkt erreicht hätten, an dem wir jetzt nach wenigen Wochen schon sind. Ebenso die Lüftungssituation: Es ist begrüßenswert, dass diese an allen Schulen nun in den Fokus gerät. Andererseits habe ich natürlich auch die Vision, andere wichtige Themen trotz Corona anzugehen.

Und die wären?

Sicherlich wichtig wird das Thema der inneren Stärkung der Schülerinnen und Schüler. Gemeinsam mit der Schulsozialarbeit wollen wir verstärkt an der Umsetzung des Präventionskonzepts "Stark. Stärker. Wir." arbeiten. Es geht um Gesundheitsförderung und darum, Schülerinnen und Schüler resilienter zu machen gegen Versuchungen wie Alkohol-, Nikotin- oder Drogensucht, sowie um Gewaltprävention. Es ist mir zudem auch ein Anliegen, die Schulgemeinschaft zu stärken und ein noch stärkeres Wir-Gefühl an der IGH zu entwickeln.

Gibt es da Nachholbedarf an der IGH?

Viele Eltern haben auf jeden Fall die Sorge, dass ihr Kind an so einer großen Schule wie der unseren untergeht. Und natürlich birgt die schiere Größe auch die Gefahr einer gewissen Anonymität. Dem kann man aber mit Kommunikation begegnen, mit verschiedenen Initiativen, die alle mit einbeziehen. Daran möchte ich gemeinsam mit dem Leitungsteam und der gesamten Schulgemeinschaft arbeiten. Schließlich ist die IGH mit den vielen verschiedenen Kulturen und Bildungsschichten auch ein Stück Abbild der Gesellschaft. Wenn es hier funktioniert, ein Wir-Gefühl zu entwickeln, dann ist das ein sehr schönes Zeichen und gibt Anlass zur Hoffnung, dass es den Schülerinnen und Schülern auch nach ihrer Schulzeit ein Anliegen sein wird, Ähnliches in ihrem Umfeld zu kreieren.

Stichwort Vielfalt. Ist es auch manchmal anstrengend, als Schulleiter so viele Kulturen und Bildungsschichten unter einen Hut zu bringen?

Ja, das ist auch manchmal anstrengend. Aber auch hier zählt die Kommunikation und insbesondere die Bereitschaft, voneinander zu lernen. Das gilt auch für die Lehrerinnen und Lehrer, die ja auch mit unterschiedlichen Bildungshintergründen zu uns kommen. So studieren die einen an der Pädagogischen Hochschule, andere an der Universität. Da prallen schon auch andere Ansichten und Weltbilder aufeinander, ebenso wie bei den Schülerinnen und Schülern, die aus jedem Teil der Welt zu uns kommen und völlig verschiedene Hintergründe haben. Ich habe selbst zehn Jahre lang im Ausland gelebt und empfinde gerade diese Diversität als große Bereicherung. Das Wichtigste ist, aus diesen unterschiedlichen Welten das Beste zusammenzuführen. Ich muss aus eigener Erfahrung als Gymnasiallehrer sagen: Ich habe von niemandem so gut gelernt, wie man Dinge sehr kleinschrittig und einfach erklärt, wie von unseren Hauptschullehrern. Genauso kann man von den Schülerinnen und Schülern lernen: Die stellen gerade in Physik manchmal so abgedrehte Fragen, dass man für die korrekte Antwort selbst noch einmal richtig nachdenken oder auch nachrecherchieren muss.

Die Vielfalt: War es gerade das, was Sie nach Ihrer Zeit am Hohenstaufen-Gymnasium Eberbach wieder zurück nach Heidelberg gebracht hat?

Das hatte verschiedene Gründe. Zum einen sah ich mich auf lange Sicht betrachtet eher in Heidelberg als in Eberbach, zumal meine Frau auch Lehrerin am Kurfürst-Friedrich-Gymnasium in Heidelberg ist. Aber ja, ich finde es toll, dass man an der IGH quasi gezwungen wird, immer offen zu bleiben für verschiedenste Menschen, Probleme und Ansätze. Hier spielt es eine völlig untergeordnete Rolle, ob man formal betrachtet der Herr Oberstudiendirektor Dr. Maier ist, sondern es zählt, was jeder Einzelne mitbringt und was man voneinander lernen kann.

Sie sind promovierter Physiker. Weshalb haben Sie sich für den Schuldienst entschieden?

Das ist eine berechtigte Frage. Denn als Physiker kann man natürlich anderswo sehr viel mehr Geld in sehr kurzer Zeit verdienen als im Referendariat. Mich hat das Menschliche letztlich in den Schuldienst getrieben. In der Wissenschaft ist der Mensch doch eher Mittel zum Zweck, man arbeitet im Team, um gewisse Forschungsergebnisse zu erzielen. Im Lehrerberuf ist der Mensch das Produkt. Schülerinnen und Schüler, die die Schule verlassen, hat man als Lehrkraft mitgeformt. Für mich gibt es kaum etwas Wertvolleres, als jungen Menschen dabei zu helfen, ihr Potenzial zu entfalten und später auch zu nutzen.

An der IGH wird mit dem Dalton-Konzept gearbeitet, bei dem Schüler auch eigenverantwortlich lernen. Kam den Kindern und Jugendlichen diese Pädagogik während des Lockdowns zugute?

Tatsächlich war das Homeschooling im Lockdown in mancherlei Hinsicht Dalton pur. Ich habe dazu mal ein paar Umfragen gemacht in den letzten Wochen – und viele Schülerinnen und Schüler äußerten, dass ihnen diese Erfahrung mit der Dalton-Pädagogik im Lockdown geholfen habe. Interessant war auch, dass einige äußerten, sie hätten viel mehr und viel besser gelernt, als die Landesregierung verkündete, dass automatisch alle versetzt werden.

Weil der Notendruck wegfiel?

Genau. Mir wurde berichtet, dass man sich so viel mehr auf Themen konzentrieren konnte, dass die intrinsische Motivation, sich mit einem gewissen Thema zu befassen, viel stärker war. Es wurde eben nicht mehr vorrangig taktisch auf Tests oder Klausuren gelernt, es ging mehr um den Inhalt. Das finde ich hochinteressant.

Also lieber in Zukunft lehren und lernen ohne Noten?

Nein, das nicht. Ein Feedback ist andererseits sehr wichtig für die Schülerinnen und Schüler. Ich bin gar kein Freund eines laxen Laissez-faire. Aber meines Erachtens nach ist positives, verstärkendes Feedback häufig wirksamer als negatives. Klar ist aber auch, dass Dalton und positive Verstärkung auch nicht bei allen funktionieren. So gab es während des Lockdowns auch nicht wenige Schüler, die untergetaucht sind, die einfach nicht erreichbar waren. Da kommt dann auch Schule an ihre Grenzen. Deswegen ist es mir auch wichtig, zu sagen: Die Präsenz an der Schule ist durch nichts zu ersetzen – auch nicht durch Homeschooling. Und deshalb hoffen wir sehr, dass die Corona-Pandemie kein Dauerzustand bleibt – und wir baldmöglichst zurückkehren können zum normalen Schulbetrieb.