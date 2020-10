Heidelberg. (RNZ) Nach vier abwechslungsreichen digitalen Liveveranstaltungen im Juli folgt am Freitag, 30. Oktober, um 20.15 Uhr eine ganze besondere Quartett-Lesung in der Reihe "Wir 4" des Interkulturellen Zentrums (IZ) Heidelberg. Zum Thema "Im Fremdsein gemeinsam" lesen vier Heidelberger Autorinnen aus ihren Werken vor. Die Lesung ist kostenlos auf dem Facebook-, Youtube- und Twitterkanal des IZ verfügbar und bleibt auch im Nachgang abrufbar.

Adriana Carcu wurde im rumänischen Temeschwar geboren und lebt seit 1988 in Heidelberg. Sie ist tätig als Journalistin und Autorin und unterrichtet Englisch und Rumänisch an der Volkshochschule. Barbara Imgrund hat in München Germanistik studiert. Seit 2000 lebt die freie Übersetzerin und Autorin in Heidelberg. Marion Tauschwitz studierte Germanistik und Anglistik in Heidelberg. Ab 2001 war sie Mitarbeiterin und Freundin der Dichterin Hilde Domin bis zu deren Tod 2006 und ist seitdem selbst Schriftstellerin.

Claudia Schmid ist Germanistin und wohnt seit 30 Jahren in der Nähe von Heidelberg. Die Ehren-Kriminalkommissarin hat neben ihren Büchern auch Kurztexte veröffentlicht, für die sie mehrere Preise erhielt.