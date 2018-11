Heidelberg. (RNZ) In diesem Jahr feiert die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 70-jähriges Jubiläum. Am 10. Dezember 1948 war der historische Moment, in dem man erklärte: "Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren". Die Vereinten Nationen sicherten den Menschen gleiche Rechte zu, unabhängig von Herkunft, Geschlecht und sozialem Status. Heute werden zunehmend Grundrechte beschnitten, grundlegende universelle Menschenrechte, etwa die Meinungs- und Pressefreiheit, sind in Gefahr. Wer kennt die Menschenrechte? Wer hat Ideen, wie man die Grundrechte auf Plakate bringen könnte, um eine Ausstellung zu machen, die gleichsam informiert und vielleicht sogar künstlerisch mit den Menschenrechten umgeht?

Mit dem Projekt "Schule für Menschenrechte" möchte das Interkulturelle Zentrum die Heidelberger Schulen einladen, sich mit dem Thema der Allgemeinen Menschenrechtserklärung auseinanderzusetzen. Die ausgewählten Schulen erhalten hierfür Projektmittel in Höhe von je 1000 Euro und werden an prominenter Stelle ins offizielle Programm der Wochen gegen Rassismus aufgenommen.

Zum Konzept: Jede Heidelberger Schule kann bis zum 14. Januar 2019 ein kurzes Konzept (maximal eine Seite) einreichen, wie sie dieses Thema "70 Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte" für die Internationalen Wochen gegen Rassismus 2019 in ihrem Schulhausfoyer umsetzen würde. Dabei kann die Ausstellung auch über die Dauer der Wochen gegen Rassismus hinaus andauern. In der Woche vom 21. bis 25. Januar ist eine Jurysitzung geplant. Bewerben sich mehr als drei Schulen, entscheidet die Jury.

Infos per E-Mail an iz@heidelberg.de oder unter Telefon 06221 / 5815600.