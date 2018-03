Von Holger Buchwald

Heidelberg. Für zwei Falschparker lagen am gestrigen Donnerstag in der Unteren Neckarstraße Glück und Unglück nahe beieinander. Die ganze Woche über schon kontrollieren die Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienst schwerpunktmäßig in der Altstadt. Beim Vor-Ort-Termin am Nachmittag an der Stadthalle kam ein Autofahrer gerade noch rechtzeitig, bevor sein Audi Q5 abgeschleppt wurde. Der andere, ebenfalls ein Audi-Fahrer, war wenige Minuten zu spät. Der Abschleppdienst hatte seinen Wagen bereits an den Haken genommen und war gerade um die Ecke gebogen, als der junge Mann angerannt kam und fassungslos vor der leeren Stelle stand, wo kurz zuvor noch sein Auto stand.

Falschparken in der Altstadt ist ein Dauerthema im Stadtteil. Daher organisiert der Gemeindevollzugsdienst (GVD) zwei Mal im Jahr solche Schwerpunkt-Aktionen. 14 Kontrolleure sind dabei täglich achteinhalb Stunden unterwegs, die Altstadt haben sie unter sich in fünf Bezirke aufgeteilt. Ihre bisherige Zwischenbilanz kann sich sehen lassen: Am Montag wurden neun, am Dienstag und Mittwoch jeweils zehn Autos abgeschleppt. An diesen drei Tagen haben die städtischen Mitarbeiter insgesamt 747 Strafzettel verteilt. Wer im absoluten Halteverbot steht und erwischt wird, muss 15 Euro bezahlen. 25 Euro kostet es, wenn andere Verkehrsteilnehmer durch die Falschparker behindert werden. Richtig teuer wird es, wenn die Autos abgeschleppt werden. Der Einsatz kostet 110 Euro, hinzu kommen 20 Euro Verwaltungsgebühren und zehn Euro pro Tag Stellplatzmiete - für den Parkplatz an der Feuerwache in der Speyerer Straße, wo die Wagen hingebracht werden.

Niemand muss aber Angst haben, dass sein Auto nun rigoros und sofort weggebracht wird. Im Gegenteil: Die Mitarbeiter des GVD gehen sehr behutsam vor: Wenn sie ein illegal abgestelltes Auto entdecken, rufen sie erst nach einer Stunde den Abschleppdienst. Zuvor versuchen sie, den Fahrzeughalter in den umliegenden Geschäften oder Wohnhäusern ausfindig zu machen.

Bei den beiden Falschparkern in der Unteren Neckarstraße sind sie in dieser Hinsicht erfolglos. Der Q5 hat ein italienisches Kennzeichen. Der andere Audi gehört zwar einem Anwohner, doch sein Name steht nicht im Telefonbuch. Zudem gibt es an seiner Wohnung in der Hauptstraße kein Klingelschild. Nachbarn, die von den GVD-Mitarbeitern um Hilfe gebeten werden, kennen den Mann nicht.

"Ich werde in der Regel nicht beschimpft und muss auch nicht lange mit den Falschparkern diskutieren", betont GVD-Mitarbeiter Jürgen Pfeifer. Den besten Beweis für diese Behauptung liefert an diesem Tag der Italiener mit seinem Q5. Pfeifer kann ihm klarmachen, dass er 70 Euro gespart habe, weil er noch rechtzeitig zurückgekehrt sei und nun nur die Leerfahrt des bereits alarmierten Abschleppdienstes bezahlen müsse. "Das Glas ist immer halb voll und nicht halb leer", reagiert der ertappte Verkehrssünder gelassen. Auf die Frage, warum er sich denn in das absolute Halteverbot gestellt habe, hat er eine einfache Erklärung: Er habe das Zusatzschild, das Bussen an der Stadthalle das Halten für eine Viertelstunde erlaubt, falsch interpretiert: "Ich dachte, ich darf 15 Minuten stehen bleiben." Bei seinem Geschäftstermin um die Ecke habe es dann leider viel länger gedauert als erwartet.

Der andere Falschparker, dessen Wagen abgeschleppt wurde, kann hingegen nicht mehr die Contenance wahren. Er ist so zornig und sprachlos, dass er auf dem Absatz kehrt macht und weggeht. Er und alle anderen Altstadtbesucher sollten aufpassen: Die Aktion wird fortgesetzt.