In ihrem Hofladen mit Gewächshaus in den Handschuhsheimer Feldern haben Nicole und Gerhard Lenz viele frische Kräuter im Angebot. Durchschnittlich zwei Drittel des Sortiments produziert die Familie selbst. Foto: Philipp Rothe

Von Joris Ufer

Heidelberg. Gemüse aus eigenem Anbau, selbst gebackenes Brot und eingemachte Spezialitäten – regionale Lebensmittel und gesundes Essen liegen voll im Trend. Die RNZ stellt in diesem Sommer Heidelbergs Hofläden vor – und zeigt, was sie besonders macht. Heute: Gärtnerei und Hofladen Lenz in Handschuhsheim.

> Was gibt es hier? Der Laden von Familie Lenz ist eine Mischung aus Gärtnerei und Hofladen. Auf 1300 Quadratmetern, die größtenteils in einem Gewächshaus untergebracht sind, gibt es frisches Gemüse wie Grünspargel, Feldsalat, Paprika, Tomaten und Zucchini. Dazu kommen saisonal Erdbeeren und Kirschen, aber auch Fleisch, Wein und Milch werden verkauft. Durchschnittlich zwei Drittel der angebotenen Ware produziert Familie Lenz selbst, abhängig von der Jahreszeit. Den Rest beziehen sie größtenteils von Betrieben aus der Nachbarschaft – regional zu bleiben ist der Familie besonders wichtig. Neben Lebensmitteln bietet der Betrieb auch noch eine große Auswahl an Zier- und Nutzpflanzen an.

> Was ist das Besondere? Beim Betreten des Hofes fällt gleich der ungewöhnlich breite Verkaufs-Automat ins Auge. Eier, Salate, Tomaten und vieles mehr lagern in 32 gekühlten Fächern und können an jedem Wochentag rund um die Uhr gekauft werden. Die Spezialität des Hofladens sind aber Topfkräuter und Kräutermischungen – auf die große Auswahl sind Gerhard Lenz und seine Frau Nicole besonders stolz. Fast ganzjährig führen sie über 50 verschiedene Sorten an Kräutern. Auch Kräutermischungen als Bund sind hier erhältlich. Von klassischem Basilikum über Mojito-Minze bis hin zu Curry-Kraut ist alles dabei. Die Pflanzen wirken dabei ungewohnt üppig: "Einem Supermarkt wären sie wahrscheinlich zu groß für den Massentransport und den Verkauf", erklärt Gerhard Lenz.

> Die Geschichte hinter dem Laden: In Dossenheim startete die Geschichte des Hofes. Damals lag der Fokus noch auf der Haltung von Kühen. Der Betrieb war genossenschaftlich organisiert. Bald verlegte sich Gerhard Lenz’ Vater dann auf den Anbau von Gemüse und begann nach und nach, Marktstände in Neuenheim zu beliefern. Die Nachfrage wuchs. Als sich schließlich eine Gelegenheit bot, eröffnete der Landwirt dort einen eigenen Stand. Anfang der neunziger Jahre stieg dann Gerhard Lenz ins Geschäft ein. Nach einigen Jahren kam ihm die Idee, dass es geschickt wäre, neben dem Markt noch eine eigene Verkaufsstelle zu haben. Er ließ die Gewächshäuser ausbauen und eröffnete 2006 zusammen mit seiner Frau den Hofladen. Das Ehepaar wollte ein breites Angebot bereitstellen und nutzte Gerhard Lenz’ Know-how als gelernter Gärtner, um das klassische Konzept eines Hofladens mit einer Gärtnerei zusammenzubringen. Sorgen um die Zukunft haben Gerhard und Nicole Lenz kaum. Sie erzählen, dass es in Handschuhsheim eine mächtige Wasserversorgung gebe, die auch bei Trockenheit die Produktion sicherstelle. Nur die Frage der Nachfolge ist noch ungeklärt. Die Kinder der Familie sind recht jung und wissen noch nicht, ob sie den Betrieb später übernehmen möchten. Gerhard Lenz ist dennoch zuversichtlich. Der Betrieb laufe gut und er könne sich vorstellen, dass es zu gegebener Zeit auch Kaufinteressenten geben könnte.

> Anfahrt und Umfeld: Zu Gärtnerei und Hofladen Lenz, Gewann Fischpfad 4, gelangt man am besten mit dem Fahrrad oder dem Auto über die Mühlingstraße. In der näheren Umgebung gibt es weitere regionale Betriebe, zum Beispiel eine Destillerie. In fußläufiger Entfernung befindet sich zudem die Straßenbahn-Haltestelle "Biethstraße".

> Öffnungszeiten: Von Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 13 Uhr.