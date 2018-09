Statt in den Ausweichcontainern (hinten) findet der Unterricht für alle Klassen am Hölderlin-Gymnasium erst einmal weiter in den normalen Gebäuden (links) statt. Foto: Rothe

Heidelberg. (RNZ) Das neue Schuljahr muss am Hölderlin-Gymnasium nochmal in den "alten" Gebäuden begonnen werden. Eigentlich sollte ein Teil der Schüler ab dem 10. September in 15 Klassenzimmern unterrichtet werden, die in 84 Ausweichcontainern auf dem Parkplatzgelände in der Friedrich-Ebert-Anlage entstehen. Doch die zuständige Containerfirma hat Ende August die Stadt informiert, dass sie den zugesagten Termin zur Fertigstellung nicht einhalten kann. Man benötige noch Zeit bis Anfang Oktober.

Deshalb ziehen die Schüler nun nach Rücksprache mit der Schulleitung erst in den Herbstferien (29. Oktober bis 2. November) in die Ausweichcontainer. "Wir ärgern uns sehr über diese Verzögerung, denn wir wissen natürlich um die Umstände, die das für Schüler, Lehrer und Eltern mit sich bringt. Alle Planungen waren darauf ausgerichtet, mit Beginn des neuen Schuljahres den Ausweichstandort zu beziehen", sagt Joachim Gerner, Bürgermeister für Familie, Soziales und Kultur.

Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck erklärt: "Eigentlich hatte die Firma uns die Fertigstellung zum Schuljahresende Ende Juli angekündigt. Wir haben mit der Geschäftsführung jetzt einen sehr strikten Zeitplan abgestimmt und erwarten die Fertigstellung definitiv bis Anfang Oktober - das sind dann über zwei Monate mehr als vereinbart."

Die Arbeiten an den Ausweichklassenzimmern laufen bereits seit dem 22. Mai. Insbesondere die Herstellung der Betonfundamente für die Container war offensichtlich aufwendiger als von der Firma eingeschätzt. Zudem kam es zu Verzögerungen bei der Anlieferung und Montage der Container, vor allem bei den Trockenbauarbeiten im Innenausbau.

Das städtische Gebäudemanagement griff Anfang Juli erstmals ein und vermittelte hierfür eine zusätzliche Firma. In den folgenden Wochen gab es nahezu tägliche Baustellenbegehungen durch die Stadt. Ende August war dann aber offensichtlich, dass der Zeitverzug nicht mehr aufzuholen sein wird.

Die Generalsanierung des Hölderlin-Gymnasiums ist mit 19,6 Millionen Euro Kosten die aktuell größte Modernisierungsmaßnahme im Schulbereich. Sie soll in zwei Bauabschnitten bis 2021 abgeschlossen sein. 15 Klassenzimmer samt Nebenräumen werden in dieser Zeit in Container ausgelagert. In einem ersten Bauabschnitt bis voraussichtlich Sommer 2019 soll zunächst die Tiefgaragenausfahrt aus dem Schulhof an die Friedrich-Ebert-Anlage verlegt werden.