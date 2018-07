Am Donnerstagabend wurde die Unterführung der Ernst-Walz-Brücke (Iqbal-Ufer/B 37) wegen Überflutung in beide Richtungen gesperrt. Foto: Priebe

Heidelberg. (hö) Seit Mittwoch steigt der Pegel des Neckars deutlich an - seit gestern Nachmittag sogar ziemlich rasant. Da lag der Wasserstand noch unter drei Metern - normal sind 2,20 Meter -, aber bereits am heutigen Freitagvormittag soll die Marke von 3,50 Meter erreicht werden, die Stadt hält es für möglich, dass es vier Meter werden könnten. Manfred Bremicker von der Landeshochwasservorhersagezentrale geht sogar davon aus, dass "4,30 Meter als Scheitelwert am Freitagabend erreicht werden".

Das hat Auswirkungen auf den Autoverkehr: Denn trotz der Sandsäcke, die gestern gegen 14 Uhr am Ufer aufgeschichtet wurden, können Autos am heutigen Freitagmorgen nicht mehr unter der Alten Brücke hindurchrollen. Die B37 wurde in den frühen Morgenstunden für den Verkehr gesperrt, es gibt eine örtliche Umleitung. Wie lange die Sperrung aufrechterhalten werden muss, ist nach Angaben der Polizei bislang noch nicht bekannt.

Aber das wird wohl nicht allzu lange dauern, denn Bremicker rechnet damit, dass sich die Situation schnell wieder entspannt, weil ab heute die Niederschläge abklingen sollen. Ab Samstag, spätestens Sonntag, soll demnach die B 37 wieder befahrbar sein. Für den Hochwasserexperten ist die momentane Lage kein Drama, sondern relativ normal für diese Jahreszeit: "Sehr oft gibt es um Weihnachten oder Neujahr eine Warmfront mit sehr hohen Niederschlagsmengen."

Unterdessen wurde auch der Wasserspielplatz auf der Neckarwiese vorsorglich gesperrt, ebenso die Abgänge zum Leinpfad auf der Neuenheimer Neckarseite.

Info: Seit gestern Abend, 21 Uhr, ist auch das Hochwasserbüro der Stadt in der unteren Neckarstraße 72 (gegenüber der Stadthalle) besetzt und unter Telefon 06221/58-27590 oder persönlich für Auskünfte zu erreichen. Aktuelle Informationen zur Hochwasserlage gibt es unter www.heidelberg.de. Ob die B 37 an der alten Brücke überflutet ist, darüber informiert dort auch eine Webcam.