Heidelberg. (hob) Trotz der starken Regenfälle der letzten Tage und der Schneeschmelze bleibt der Neckar bei Heidelberg wohl in seinem Bett. "Wir hoffen, dass wir die Bundesstraße B 37 unter der Alten Brücke mit den Sandsäcken halten können", sagte Jürgen Weber, Leiter des städtischen Tiefbauamtes am Montag am Rande eines Pressegesprächs. Die Schiffahrt wurde vorerst eingestellt.

Die Hochwasservorhersagezentrale rechnet in der Heidelberger Altstadt mit einem Pegelstand von 3,30 bis 3,40 Meter - aktuell am Montagmittag liegt er bei drei Metern. Der Scheitel wird am morgigen Dienstag zwischen 10 und 12 Uhr erwartet. Der Fluss aber tritt unter der Alten Brücke erst ab 3,55 Meter über die Ufer. Mit Sandsäcken dürfte der Neckar sogar auf 3,75 Meter steigen, ohne die Uferstraße zu überfluten. Zur Webcam an der Alten Brücke in Heidelberg geht es hier.

Beim letzten Hochwasser um den Jahreswechsel lag der Altstadt-Pegel bei 4,75 Meter. "Da ging es um Zentimeter", sagt Weber. Wenn der Neckar damals auch nur noch ein bisschen angestiegen wäre, hätten die städtischen Mitarbeiter die mobilen Hochwasserschutzwände aufbauen müssen. Dieser Aufbau dauert laut Weber rund zwölf Stunden.