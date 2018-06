Heidelberg/Wieblingen. (rnz) Aktuell erlebt die Stadt Heidelberg ein Hochwasser, das in seiner Größenordnung statistisch alle fünf Jahre eintritt. Der Wasserabfluss beträgt etwa das zehnfache des Normalabflusses, rund 1500 Kubikmeter in der Sekunde.

Am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr fuhr das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Heidelberg den letzten der sechs Wehrverschlüsse aus dem Wasser, um dem Neckar einen freien Abfluss zu ermöglichen. Der Amtsleiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Heidelberg, Jörg Huber, erklärt: „Dieser Vorgang wird in der Fachsprache Stauaufhebung genannt. Die Höhe des Wasserstandes wird jetzt ausschließlich durch das Wasserdargebot im Neckar bestimmt. Wir gehen aufgrund der Vorhersagen davon aus, dass wir am heutigen Samstag im Laufe des Nachmittags die Wehrverschlüsse wieder absenken, um wieder den Normalwasserstand zu halten“.

In Ladenburg wurde das Hochwassersperrtor geschlossen. Dieses Bauwerk schützt die Gemeinde Ilvesheim, Teile des Industriegebietes in Ladenburg sowie Mannheim-Feudenheim vor Überschwemmungen. Es wird mit einem Aufstau von rund einem Meter am Tor gerechnet.

Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Schifffahrt spätestens am Montag wieder möglich ist.