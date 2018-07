Von Denis Schnur

Heidelberg. Man merkt es in der ganzen Stadt: Junge Menschen tragen Möbel in Wohnungen, ziehen in Gruppen durch die Altstadt und tummeln sich rund um die Hochschulgebäude. Es sind wieder mehr junge Gesichter in der Stadt. Der Grund ist einfach: Heute beginnt an Universität und Pädagogischer Hochschule sowie einigen kleineren Hochschulen wieder die Vorlesungszeit.

Und so sind die meisten der knapp 40.000 Studenten an den Heidelberger Hochschulen wieder in der Stadt. Die allermeisten von ihnen studieren auch weiterhin an der Ruperto Carola, mit knapp 30.000 Studenten die größte Universität Baden-Württembergs. Für das Wintersemester 2017/18 haben sich bisher etwas mehr als 5000 junge Menschen neu eingeschrieben, etwa 250 weniger als im letzten Jahr zur gleichen Zeit. Jedoch kommen in der Regel noch einige Nachzügler hinzu. "Es gibt keine erheblichen Veränderungen zum Vorjahr, soweit man das zum jetzigen Zeitpunkt einschätzen kann", erklärt Rektoratssprecherin Marietta Fuhrmann-Koch. Im Wintersemester 2016 /17 waren insgesamt 30.800 Menschen an der Universität immatrikuliert.

Die Pädagogische Hochschule (PH) ist mit 4560 Studenten, darunter 700 Erstsemester, wie in den letzten Jahren schon die zweitgrößte Hochschule der Stadt. Auch hier bleibt die Zahl in etwa gleich hoch wie vergangenes Jahr. Die SRH-Hochschule Heidelberg wächst dagegen weiter leicht: Dort studieren in diesem Semester 3250 junge Menschen, etwa 150 mehr als noch vor einem Jahr. Das liegt auch daran, dass die Zahl der Erstsemester mit 1050 etwas höher liegt als 2016 (1000).

Neben diesen drei großen Hochschulen gibt es in Heidelberg aber auch mehrere kleinere Lehrinstitute: So studieren an der Hochschule Fresenius (früher: "Hochschule für Internationales Management") in diesem Semester etwa 205 Studenten (81 Erstsemester), an der Hochschule für Jüdische Studien etwa 100 Studenten und an der kleinsten, der Hochschule für Kirchenmusik, immerhin 50 Studenten. Sechs Erstsemester sorgen bei den Kirchenmusikern dafür, dass die Studierendenzahl dort hier insgesamt um drei Personen gestiegen ist.

Dank des achtjährigen Gymnasiums sank in den letzten Jahren das Alter der Studienanfänger Stück für Stück. An der Hochschule Fresenius sind sie im Durchschnitt gerade mal 20 Jahre alt. An der PH sind es dagegen 22 Jahre, was aber auch am Auswahlkonzept der Hochschule liegt: "Es gilt als bundesweites Referenzmodell, da wir soziales Engagement im selben Umfang berücksichtigen wie die Abiturnote. Über 70 Prozent unserer Studierenden verfügen demnach über praktische pädagogische Vorerfahrungen", erklärt Sprecherin Verena Loos. Diese erwerben die angehenden Lehrer in der Regel zwischen Abitur und Studienbeginn. Universität und SRH können zum Alter ihrer Studenten so früh im Semester keine aktuellen Zahlen liefern.

Die Mehrzahl der Heidelberger Studenten stammt aus der näheren Umgebung: An der Universität kam in den letzten zehn Jahren etwa die Hälfte der Nachwuchsakademiker aus Baden-Württemberg und etwas mehr als zehn Prozent aus Heidelberg selbst. "Insgesamt lässt sich feststellen, dass Lehramtsstudierende eher aus dem nahen Umfeld der Universität kommen, ebenso Bachelor- und Staatsexamensstudierende", erklärt die Leiterin des Dezernates Studium und Lehre, Verena Schultz-Coulon. Demnach sind es vor allem die Master-Studenten, die von weiter weg stammen. Entsprechend sieht das Bild an der PH aus, wo vor allem Lehrer ausgebildet werden, "die traditionell eher in dem Bundesland studieren, in dem sie auch ihr Abitur abgelegt haben", so Sprecherin Loos: "Zurzeit kommen etwa 75 Prozent aller Studierenden unserer Hochschule aus Baden-Württemberg."