Ray Schönfeld und Andreas Klante erneuern an der Theodor-Heuss-Brücke die Fugen. Fotos: Landsberger/Rothe

Von Helen Landsberger

Heidelberg. Das ist wohl der heißeste Job, den es gerade in der Stadt gibt: Die Monteure Ray Schönfeld und Andreas Klante sind bei ihrer Arbeit auf der Theodor-Heuss-Brücke der prallen Sonne, ohne Hoffnung auf Schatten, ausgeliefert. Auf Knien schuften sie noch bis zum heutigen Donnerstag, um die Fugen an der Theodor-Heuss-Brücke neu abzudichten, damit gerade Fahrradfahrer sicher zur Rampe in Richtung Neckarwiese kommen.

Klante nimmt die unerträglichen Temperaturen einigermaßen mit Humor: "Man denkt, man gewöhnt sich an die Hitze, aber dann wird es immer noch heißer." Aber die Angestellten einer privaten Baufirma aus München, die im städtischen Auftrag arbeiten, sind auch vorbereitet: Sonnenbrille, Hut und Sonnencreme sind ein absolutes Muss. Und natürlich Trinken nicht vergessen. Sonnencreme und Getränke stellt ihr Arbeitgeber, Extrapausen aber sind bei der Hitze nicht eingeplant.

"Man muss auf sein Gefühl hören: Wenn einem schwindelig wird, muss man sich die zwei Minuten zum Runterkühlen einfach nehmen", meint Schönfeld resolut. "Deswegen lassen wir die Klimaanlage im Auto auch immer an." Die kühle Oase auf vier Rädern parkt brummend unter der Brücke zwischen den ganzen Sonnenanbetern auf der Neckarwiese.

Aber die Hitze ist nicht das einzige Problem, mit dem die Monteure zu kämpfen haben. Die Stadt ist voll von Menschen, die schnell der Hitze entkommen wollen. Immer wieder stehen ungeduldig Radfahrer, Eltern mit Kinderwagen und Passanten hinter den Arbeitern und möchten vorbei. Da erhitzen sich auch manchmal die Gemüter, wenn die beiden nicht schnell genug Platz machen.

"Wir sind schon froh, wenn die Leute fragen, ob sie vorbei können, und nicht ungebremst an uns mit dem Fahrrad vorbeirasen", meint Schönfeld kopfschüttelnd. Aber so richtig Klagen ist nicht ihre Sache: Die Zwei arbeiten schon lange zusammen und wirken wie ein eingespieltes Team, das gerne zusammen lacht. Vielleicht ist das ja ihr Geheimrezept, in der Hitze zu überleben: trotz allem einen kühlen Kopf zu bewahren und zu versuchen, die Dinge mit Humor zu nehmen.

Ganz andere Temperaturen herrschen im Zentrum für Molekulare Biologie (ZMBH), das genau in der Mitte des Neuenheimer Felds liegt. Hier wird mit Proteinen geforscht - und eines vertragen die noch weniger als wir Menschen: Hitze. "Das kann man auch im Alltag beobachten: Wenn man ein Ei kocht, dann wird es hart, da die Proteine ihre Struktur verlieren", erklärt die Masterstudentin Teresa Marker.

Sie hat das Glück, während ihres Forschungspraktikums der Hitzewelle im vier Grad kalten Kühlhaus zu entfliehen. Da das gesamte Gebäude des ZMBH klimatisiert ist, herrscht auf den grünen Fluren eine paradiesisch kühle Frische, was den Übergang ins Kühlhaus erleichtert. Ein Luxus, der nicht selbstverständlich ist, denn in vielen anderen Laboren wird es im Sommer brüllend heiß.

"Trotzdem ist es schwierig, sich richtig anzuziehen beim ständigen Wechsel von heiß zu kühl und eiskalt", berichtet Marker. Im Kühlhaus und Labor wird im weißen Kittel gearbeitet, eine Jacke darf sie sich nicht überziehen. Kalt genug für die Proteine, aber fast schon zu kalt für den Menschen. Ein paar Wochen verbleiben der Studentin noch in den winterlichen Temperaturen des Kühlhauses, denn solange dauert ihr Forschungsprojekt. Danach findet auch für sie der Alltag wieder in der Sommerhitze statt.