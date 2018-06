Der tödliche Unfall in der Theaterstraße bewegte die Heidelberger und setzte eine lebhafte Debatte um die Verkehrssicherheit von Kindern in Gang. Denn Monate bevor der Junge in der Spielstraße überfahren wurde, hatten die Eltern der Ebert-Grundschüler bereits den Wegfall von Parkplätzen und weitere verkehrsberuhigende Maßnahmen gefordert - direkt nachdem auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Anna-Blum-Spielplatz eröffnet worden war.

Einiges wurde seit dem Unfall in Gang gesetzt: In der Theaterstraße fielen Parkplätze weg. Es wurden Bodenschwellen installiert und Piktogramme auf der Fahrbahn warnen die Autofahrer vor spielenden Kindern. Zudem hat der Gemeinderat für das gesamte Stadtgebiet ein Sicherheitsaudit in Auftrag gegeben. Die Gutachter schauen sich zusammen mit Eltern und anderen Betroffenen gezielt die Bereiche rund um Schulen, Kindergärten und Seniorenzentren an und schlagen Sicherheitsmaßnahmen vor. Diese werden nach und nach umgesetzt. Zudem erarbeit ein Arbeitskreis derzeit ein Verkehrsberuhigungskonzept für die Heidelberger Altstadt. hob