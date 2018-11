Hintergrund Stadt wehrt sich gegen Vorwürfe

Nirgendwo in der Metropolregion gebe es einen Ort mit vergleichbarer historischer Bausubstanz und so extremer Nutzungsdichte wie in der Heidelberger Altstadt. Mit dieser Stellungnahme reagierte die Stadt gestern auf die Vorwürfe der Bauinnung Rhein-Neckar und deren Vorsitzendem Markus Böll. "Auf diesem engen Raum kann nicht immer alles so flüssig laufen, wie mancher Nutzer sich das wünscht", sagte eine Stadtsprecherin. In der Altstadt gebe es nicht nur Wohnungen, Büros, Hörsäle und Geschäfte, sondern auch Schulen, Kitas und Spielplätze - das alles bei einem sehr engen Straßenraum, der weit vor Erfindung des Autos angelegt wurde. All das müsse man berücksichtigen. Zudem sei das Verkehrsberuhigungskonzept in einem breiten Beteiligungsprozess entwickelt worden, um eine gute Lösung für alle Nutzer zu erhalten. "Dabei wurden auch die Bedürfnisse der Gewerbetreibenden berücksichtigt. Die Erreichbarkeit der Altstadt für Lieferverkehr und Handwerk wurde stets mit in den Blick genommen. Unter anderem waren Vertreter der Handwerkskammer am Prozess beteiligt."

"Die harsche Kritik des Vorsitzenden der Bauinnung Rhein-Neckar, Markus Böll, erstaunt mich doch sehr", sagte Baubürgermeister Jürgen Odszuck auf Anfrage der RNZ: "Wir können den Vorwurf nicht stehen lassen, die Stadt habe die Intention, den Baufirmen möglichst große Schwierigkeiten zu bereiten - zumal das Gegenteil der Fall ist." Regelmäßig erteile die Stadt Genehmigungen innerhalb weniger Stunden per Fax, wenn dies möglich sei. Das heiße aber auch, dass man nicht jedem Wunsch nachkommen könne. Odszuck: "Wir müssen alle Verkehrsteilnehmer, auch die Schwächsten, im Auge haben. Dabei geht Sicherheit immer vor. Dies bezieht sich insbesondere auch auf die Freihaltung von Rettungswegen."

"Wir haben ein Interesse daran, dass Handwerker hier gut arbeiten können", so Odszuck weiter. Er betonte den tragfähigen Kompromiss, der mit dem Verkehrsberuhigungskonzept erreicht worden sei. "Wir sind immer offen für Lösungsvorschläge - allerdings in konstruktiver Art und Weise. Gerne bieten wir Herrn Böll eine echte inhaltliche Auseinandersetzung in einem persönlichen Gespräch an." (hob)