Der Biersommelier der Heidelberger Brauerei, Jürgen Hüngerle, erklärte den RNZ-Lesern, was Bier alles kann:

Kochen: Bier ist viel mehr als nur ein Getränk, es eignet sich etwa hervorragend zum Abbinden von Soßen. "Am besten ist da dunkles Hefeweizen", so der Sommelier. Pils sollte man auf keinen Fall nehmen, da dieses die Soße bitter mache.

Cocktails mixen: "Der schönste Cocktail überhaupt ist ein Caipirinha mit Kristallweizen", findet Hüngerle. Einfach beim normalen Rezept (Limette, Pitú, Zucker und Sprudel) den Sprudel durch das Bier ersetzen - "aber natürlich nur von der Heidelberger Brauerei", so der Sommelier lachend.

Eisbock selbst herstellen: Aus Bier kann man Hochprozentigeres machen - und das ist gar nicht schwer. Einfach 0,3 Liter eines starken Bieres (etwa Doppelbock) in eine 0,5 Liter-PET-Flasche umfüllen und schräg ins Eisfach stellen. Öffnet man nach 18 Stunden die Flasche ("Unbedingt einen Messbecher unterstellen, sonst gibt’s eine Sauerei!"), bleibt das gefrorene Wasser drin, während ein deutlich stärkeres Zucker-Alkohol-Gemisch unten heraustropft.

Richtig trinken: Je nachdem, was man vorher isst oder trinkt, "wird der Gaumen für Bier verdorben", weiß Hüngerle - nach einem starken Kaffee, einem Schnaps oder allem mit starkem Raucharoma etwa. "Super passt dagegen ein Blauschimmelkäse zum Bier - sowie alles, was am Gaumen haftet." dns