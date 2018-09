Eine Million Euro Förderung

Der Name klingt etwas sperrig, passt aber genau zum Neusprech des digitalen Zeitalters: In Heidelberg wird das "Digital Hub kurpfalz@bw" entstehen. Dahinter verbirgt sich ein regionales Zentrum, das als Anlaufstelle und Antreiber von digitalen Projekten dienen soll. Das Landeswirtschaftsministerium fördert das Vorhaben mit einer Million Euro. Federführend bei der Einrichtung des "Digital Hub" ist die Heidelberger Digitalagentur, mit im Boot sind aber noch zahlreiche weitere Partner, unter anderem die Städte Heidelberg und Mannheim, der Rhein-Neckar-Kreis, die IHK Rhein-Neckar und die Hochschule Mannheim.

Der Start des Digitalisierungszentrums ist für Juli geplant, Standort ist der "Heidelberg Innovation Park" auf der ehemaligen US-Fläche Patton Barracks im Stadtteil Kirchheim. Dort will man verschiedene Akteure in Workshops, Diskussionen, Schulungen, Coworking-Bereichen und anderen Veranstaltungsformaten zusammenbringen. Gründer und Kreative sollen Räume vorfinden, in denen sie an neuen Geschäftsmodellen arbeiten können. So soll eine lebendige Start-up-Szene entstehen. Das Projekt ist zunächst auf drei Jahre angelegt.

"Im digitalen Zeitalter müssen wir gemeinsam neue Wege gehen, um die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger weiter zu verbessern. Das Zusammenwirken von Kommunen, Verbänden, Kammern, Hochschulen, Unternehmen, Start-ups und weiteren Partnern ist dabei von wesentlicher Bedeutung", sagt Nicole Huber, die im OB-Referat die Digitalstrategie der Stadt koordiniert. Sie hat am Montag in Stuttgart die Förderzusage des Landes entgegengenommen. (ste)