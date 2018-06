Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Als Schüler trägt Helmut Vaupel seine Schultasche immer unter dem rechten Arm. So mag er es am liebsten. Eines Tages kommt der Rektor, bebend vor Wut, entreißt ihm die Tasche, brüllt: "Grüßen Sie!" Und da bleibt dem 15-jährigen Jungen auf den Fluren des humanistischen Kurfürst-Friedrich-Gymnasiums nichts anderes mehr übrig, als seinen rechten Arm zu recken. "Heil Hitler", murmelt er. Rektor und SS-Sturmbannführer Georg Mildenberger lässt ihn gehen.

75 Jahre später sitzt Helmut Vaupel im Wohnzimmer seines Hauses in der Handschuhsheimer Burgstraße, das er vor 60 Jahren mit seinen Eltern baute - und hat alles vorbereitet: Auf dem niedrigen Tisch flackert eine Kerze, eine Auswahl Kekse liegt bereit, auf dem Stövchen steht eine Kanne mit "sehr, sehr gutem Darjeeling, gekocht mit Wasser aus der Quelle von Stift Neuburg". Der 90-Jährige schenkt ein, reicht Milch, Zucker - dann schaut er auf die Uhr: "Wir haben nicht viel Zeit." In dreieinhalb Stunden muss er zum Arzt. Zu wenig Zeit für so viel Leben.

Der Mann ist eine lebende Legende des ältesten Gymnasiums der Stadt, des Kurfürst-Friedrich-Gymnasiums. Er war einer der 29 Schüler, die 1947 am KFG das erste Nachkriegsabitur ablegten - er hatte das beste Zeugnis. 15 Jahre später kehrte Vaupel als Lehrer zurück - und entfachte in Hunderten jungen Menschen ein Feuer. Eines, das bei den meisten nie mehr erlosch: Der Lehrer für Evangelische Religion und Hebräisch pflanzte die Liebe zum Judentum und zu Israel in die Herzen seiner Schüler.

Schon mit 15 Jahren hört Vaupel heimlich "Feindsender". Von seinen Eltern christlich erzogen und "als Individualist aufgewachsen", wie er es sagt, wird er trotz Hitler-Jugend kein Nazi. NS-Rektor Mildenberger will ihn der Schule verweisen, mit der Begründung, er sei "der typische Intellektuelle". Doch fast das ganze Kollegium - abgesehen von den überzeugten Nazis - stemmt sich dagegen. Warum? Da folgt so ein typischer Vaupel-Satz: "Ich war ja ein guter Schüler, und das zählte damals noch etwas - da gab’s noch keine 68er." Helmut Vaupel ist durch und durch konservativ, einer mit festen Prinzipien. Als junger Mann schon ging er in die CDU, später wäre er beinahe mal Bundestagskandidat geworden. Das traditionelle, humanistische Gymnasium, das sich der Besten-Auslese verpflichtet hat, gehört zum Kernbestand seiner Überzeugungen.

Hitlers Barbarei holt Vaupel im letzten Moment dann doch noch ganz unmittelbar ein. Im März 1945 wird der Junge mit 16 Jahren eingezogen. Und Anfang Mai, als der Diktator sich bereits in seinem Berliner Bunker erschossen hat, muss Vaupel noch gegen die Russen kämpfen - bis der verheerende Krieg endlich endet.

Wenn Helmut Vaupel erzählt, sprudelt er, er erregt sich, so einen energiegeladenen 90-Jährigen muss man lange suchen. Er wechselt mühelos vom Analytischen ins Anekdotische: Während man als Gesprächspartner gerade noch die geballten Informationen zum böhmischen Königsgeschlecht der Premysliden verarbeitet, da springt er schon auf und holt einen Patronengürtel aus dem Bücherregal: "Schauen Sie, was ich in der Judäischen Wüste gefunden habe!" Vaupel ist hellwach, wacher als die meisten 20-Jährigen. Sein Alter scheint einfach keine große Rolle zu spielen. In ein paar Wochen reist er in sein Ferienhaus nach Kreta. Er fährt dann mal eben mit dem Auto bis Ascona und nimmt dort die Fähre. Doch wird diese Reise eine Spazierfahrt im Vergleich zu dem, was Vaupel vor einem halben Jahrhundert fertig gebracht hat.

Wir schreiben das Jahr 1968: Nach dem Studium der Evangelischen Theologie, der Ordination zum Pfarrer in der Handschuhsheimer Friedenskirche und einigen Jahren als Assistent an der Uni, ist Vaupel nun bereits seit sechs Jahren Lehrer am KFG. Sein Vorgänger übergab ihm gerade einmal einen einzigen Schüler für die Hebräisch-AG. Das ändert Vaupel rasch: "Bei mir waren es auf dem Höhepunkt 60 Hebraisten zugleich." Weil sein Stundendeputat nicht ausreicht, unterrichtet er sie auch in seiner Freizeit, manchmal bei sich zu Hause - und stets bei "sehr, sehr gutem" Tee und Keksen.

Und in diesem Sommer 1968 bricht Vaupel mit dem VW-Bus auf. Im Gepäck hat er fünf Hebräisch-Schüler, einen Campingkocher und ein großes Zelt. "Das war eine richtige Biwak-Unternehmung", sagt er. "Das Auto bekamen wir gratis als Leihgabe, der Vater einer Schülerin war gerade VW-Chef geworden." Verleger Axel Springer schießt 2000 Mark zu, nach einem Bittbrief von Vaupel. Die Sechs wollen nach Israel, aber wie? Auf dem Landweg ist es politisch nicht möglich. Aber Vaupel hat gute Freunde in Griechenland, die kennen einen Reeder - und dessen Kreuzfahrtschiff nimmt die Gruppe von Piräus mit nach Haifa. Wenn es einen Weg gibt, Vaupel findet ihn - so viel ist sicher.

Israel hat erst drei Jahre zuvor diplomatische Beziehungen mit Deutschland aufgenommen. "Wir kamen da an, kannten niemanden, hatten keine Anlaufstelle", erzählt Vaupel - und ist noch 50 Jahre später aufgeregt, wenn er von seinen allerersten Stunden im Gelobten Land spricht. "Das ging damals ja nicht anders: Der heiße Atem des Abenteuers gehörte nun einmal dazu." Die Gruppe fährt los, nimmt nach ein paar Kilometern ein "Männlein am Wegesrand" mit. Es ist ein Arzt, gebürtig aus Königsberg, der in den Bergen Galiläas ein homöopathisches Sanatorium baut. "Wir konnten dann später in seinem Garten in Tel Aviv zelten." Und so geht es immer weiter: Vaupel und seine Schüler fahren vier Wochen durch das Land, lernen Menschen kennen ("Die Begegnungen waren das schönste - und zwar mit Juden und mit Arabern"), werden eingeladen, sind erstaunt, wie freundlich die Juden gegenüber dieser deutschen Gruppe sind. Vaupel erklärt sich das so: "Wir kamen ein Jahr nach dem Sechs-Tage-Krieg. Und was in Deutschland damals noch geheim war - wie massiv Franz-Josef Strauß militärisch geholfen hatte -, das wusste in Israel jeder."

Diese private Israel-Reise, die Vaupel seinen Schülern fortan alle zwei Jahre anbietet, reicht ihm bald nicht mehr. "Das echte Israel lernt man in einem Kibbuz kennen." Also knüpft er Kontakte zum Kibbuz Bror Chail - ab 1978 reist er zusätzlich zur Sommer-Bustour jedes Jahr an Ostern mit seinen Hebraisten für drei Wochen zum Arbeitseinsatz dorthin. Mit der nahe gelegenen Schule in der Stadt Sderot, die fünf Kilometer neben dem Gazastreifen liegt und noch heute immer wieder von Raketen beschossen wird, entsteht ein Schüleraustausch, nun kommen auch die israelischen Schüler nach Heidelberg. Hunderte Schüler hat Vaupel so nach Israel gebracht und nach Deutschland geholt - ein Ein-Mann-Unternehmen der Völkerverständigung und Aussöhnung.

Klingt nach einem Traumlehrer, einem, nach dem sich jeder junge Mensch sehnt. Doch bei Vaupel und seinen Schülern prallten Welten aufeinander. Denn er war und ist "ein Mann von altem Schrot und Korn", wie der Autor Ijoma Mangold in seinem autobiografischen Buch "Das deutsche Krokodil" über seinen ehemaligen Hebräisch-Lehrer schreibt. Disziplin, harte Arbeit, Durchsetzungskraft: Das sind Vaupels Tugenden.

"Denken Sie bloß nicht, dass ich ein Kumpellehrer war", ruft er inmitten seiner Reiseerzählungen. Bei 40 Grad jagte er die Schüler zur Festung Masada hoch, er selbst stürmte an der Spitze voran. "Mein Rekord liegt bei 18 Minuten", sagt er über den beschwerlichen Weg. Oben hielt Vaupel, der als einziger nicht außer Atem war, wie seine Ex-Schüler unisono berichten, dann ein Stegreif-Referat über den verzweifelten Kampf der Juden gegen die römischen Besatzer. Reisen mit Vaupel - das war kein Urlaub!

Die Gymnasiasten kommen mit linken Ideen ins Klassenzimmer. Für sie ist Vaupel ein Anachronismus, ein aus der Zeit gefallener Mann mit antiquierten Ansichten, die sie nicht teilen. Einer, dessen Art zu sprechen sie imitieren. Ein Kuriosum, ein Museumsstück.

Aber die Schüler merken auch: Er nimmt sie ernst. Er ist nie unfair. Er hört sich ihre Argumente an, und wenn sie ihm begründet Paroli bieten, dann lässt er ihnen ihre Meinung. Sein Unterricht ist ein intellektuelles Feuerwerk, niemand langweilt sich auch nur eine Sekunde. Mit den jüngeren Schülern spielt er Geschichten aus dem Alten Testament nach, das salomonische Urteil vergessen sie nie mehr. Vaupel "ist rhetorisch brillant, er weiß alles", wie ein Ex-Schüler sagt. Und natürlich infiziert Vaupel die jungen Leute: mit seinem Wissen, dem Hebräischen, der Liebe zu Israel, der Bibel - und eben doch mit seinen Werten.

Und so findet sich kein Schüler, der nicht voller Respekt von ihm spricht. Mit vielen ist er seit Jahrzehnten befreundet, die Kinder so mancher hat er getauft. Zu seinem 90. Geburtstagsfest, organisiert von einem seiner Hebraisten, kamen sie vergangenen Samstag aus der ganzen Welt. "Es war sehr bewegend", sagt Vaupel.

Die Zeit ist um. Er kommt zu spät zu seinem Arzttermin. Dabei gäbe es noch so viel zu fragen, so viel zu erzählen. Wie er, zu Zeiten des Eisernen Vorhangs, jedes Jahr mit Schülern nach Prag fuhr, auch das stets Bildungsreisen ins Judentum. Wie er mit seinen Eltern, die beide über 90 wurden, im Haus in der Burgstraße lebte, sich um sie kümmerte. Wie seine Schwester vor 20 Jahren an Krebs starb und er plötzlich gar keine Familie mehr hatte. Wie er sich mit Kollegen anlegte, warum ihm der Rektor das Leben schwer machte, wieso er 1990 im Zorn seine Schule verließ - und weshalb heute keine jungen KFGler mehr ins Kibbuz fahren.

Aber er muss jetzt wirklich los. Nur eines will Helmut Vaupel noch schnell erklären, warum er nie heiratete, nie eine Familie gründete: "Ich hatte einfach keine Zeit."