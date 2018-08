Heidelberg. (rnz) Weil die Fahrbahn saniert werden muss, wird die B3 von Heidelberg in Richtung Wiesloch an der Ausfahrt St. Ilgen/Nußloch von Donnerstag, 30. August, bis Sonntag, 2. September, gesperrt. Das berichtet das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis am heutigen Dienstag.

Ein Fahrzeugbrand hatte die Fahrbahn zuvor beschädigt. Wie das Straßenbauamt im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis mitteilt, muss auf einer Strecke von rund 100 Meter die Deckschicht der Bundesstraße auf zwei Fahrstreifen und Seitenstreifen erneuert werden. Eine örtliche Umleitung wird ausgeschildert.

Die Fahrspuren der B3 Wiesloch – Heidelberg (Süd nach Nord) und Heidelberg – Wiesloch von (Nord nach Süd) sind offenbar nicht betroffen.