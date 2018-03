Der baden-württembergische Landtag in Stuttgart. Symbolfoto: dpa

Heidelberg/Stuttgart. (sös) Die CDU-Landtagsfraktion stellt sich gegen die im grün-schwarzen Koalitionsvertrag verabredete Reform des Landtagswahlrechts. In einer Abstimmung in der Fraktionssitzung am späten Dienstagnachmittag stimmten die CDU-Abgeordneten nach Informationen der Rhein-Neckar-Zeitung einstimmig gegen eine Änderung – nur eine Enthaltung soll es gegeben haben, zudem fehlte demnach eine gute Handvoll Abgeordneter zum Zeitpunkt der Abstimmung. Dass überhaupt eine Abstimmung angesetzt wurde, war umstritten.

Für das morgige Spitzengespräch der Regierungsfraktionen zu diesem Thema bedeutet das eine schwere Hypothek. Die Grüne Landespartei pocht auf eine entsprechende Änderung. "Der Koalitionsvertrag ist keine unverbindliche Handlungsempfehlung", hatte Landes-Chefin Sandra Detzer bereits mehrfach in dieser Frage betont.