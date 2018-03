Heidelberg. (rie) Ob Firma, Schule, Sportclub oder Stadt: Jeder hat in Japan ein eigenes Maskottchen. Doch keines legte einen so unvergleichlichen Siegeszug hin wie Kumamon. Der dicke, schwarze Bär ist das Maskottchen der Präfektur Kumamoto. Kommt Kumamon, in dem stets ein professioneller "Maskottchen-Schauspieler" steckt, flippen die Japaner aus. Wie beim großen Festempfang am Vorabend des Marathons in Kumamoto. Stadträte klatschten mit Kumamon ab, der Bürgermeister tanzte den Kumamon-Dance - und jeder wollte ein Foto mit ihm. Warum das so ist? Die Antwort lautet stets: "Er ist einfach so niedlich." Das ist das ganze Erfolgsgeheimnis.

Hintergrund Hintergrund Kumamoto Kumamoto ist mit 9230 Kilometern die am weitesten entfernte Partnerstadt Heidelbergs und liegt auf Kyushu, der südlichsten der vier Hauptinseln Japans. In Kumamoto leben knapp 750.000 Menschen. Die berühmte Burg, die beim Erdbeben 2016 so schwer zerstört wurde, ist eine der drei bedeutendsten Burgen des Landes. Ein beliebtes Ziel von Touristen ist [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Kumamoto Kumamoto ist mit 9230 Kilometern die am weitesten entfernte Partnerstadt Heidelbergs und liegt auf Kyushu, der südlichsten der vier Hauptinseln Japans. In Kumamoto leben knapp 750.000 Menschen. Die berühmte Burg, die beim Erdbeben 2016 so schwer zerstört wurde, ist eine der drei bedeutendsten Burgen des Landes. Ein beliebtes Ziel von Touristen ist auch der Suizenji-Park, ein Landschaftsgarten, der vor knapp 400 Jahren angelegt wurde. Die Städtepartnerschaft mit Kumamoto gibt es seit 1992. Doch schon in den frühen 1960er Jahren knüpfte der gebürtige Heidelberger Norbert Hormuth, der als Lektor an der Universität Kumamoto arbeitete, erste Kontakte. Neben regelmäßigen Bürgerreisen, die von den Freundeskreisen in den beiden Städten organisiert werden, ist der Jugendaustausch ein wesentlicher Bestandteil der Freundschaft. Zudem sind jedes Jahr Krankenschwestern, Pfleger, Medizintechniker und Ärzte in der jeweiligen Partnerstadt zu Gast, um sich auf ihrem Spezialgebiet weiterzubilden. Auch im Bereich des Sports gibt es einen intensiven Austausch.

Der Künstler Manabu Mituno erfand das Maskottchen vor acht Jahren. 2011 gewann es eine landesweite Abstimmung als bestes Maskottchen - und seitdem erlösen Kumamon-Fanartikel jedes Jahr Hunderte Millionen Euro. Ob Sake-Gläser, Slips, Krawatten oder Ess-Stäbchen: Der dicke, schwarze Bär mit den roten Bäckchen prangt auf jedem Produkt. Und mittlerweile verkauft er sich weltweit.

Das begeisterte auch OB Würzner: "So etwas spricht Emotionen an, das ist viel besser als eine Tourismus-Broschüre." Er könne sich gut vorstellen, auch für Heidelberg so ein Maskottchen einzuführen. Die Delegation diskutierte lebhaft, welches Tier es denn sein könne. Ganz vorne mit dabei: eine Fledermaus - aber eben so süß und kuschlig wie möglich.

Doch es kann auch schief gehen: Da Kumamon für die Präfektur (also die Region) steht, wollte die Stadt Kumamoto vor einigen Jahren mit einem neuen Maskottchen nachziehen. Heraus kam eine ungestüme Burg, ein Plastikmonstrum, für das sich niemand interessiert - und das seit dem Erdbeben im April 2016 auch noch mit einem riesigen Pflaster herumlaufen muss.