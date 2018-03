Kumamoto ist mit 9230 Kilometern die am weitesten entfernte Partnerstadt Heidelbergs und liegt auf Kyushu, der südlichsten der vier Hauptinseln Japans. In Kumamoto leben knapp 750.000 Menschen. Die berühmte Burg, die beim Erdbeben 2016 so schwer zerstört wurde, ist eine der drei bedeutendsten Burgen des Landes. Ein beliebtes Ziel von Touristen ist

Hintergrund Kumamoto

Kumamoto ist mit 9230 Kilometern die am weitesten entfernte Partnerstadt Heidelbergs und liegt auf Kyushu, der südlichsten der vier Hauptinseln Japans. In Kumamoto leben knapp 750.000 Menschen. Die berühmte Burg, die beim Erdbeben 2016 so schwer zerstört wurde, ist eine der drei bedeutendsten Burgen des Landes. Ein beliebtes Ziel von Touristen ist auch der Suizenji-Park, ein Landschaftsgarten, der vor knapp 400 Jahren angelegt wurde.

Die Städtepartnerschaft mit Kumamoto gibt es seit 1992. Doch schon in den frühen 1960er Jahren knüpfte der gebürtige Heidelberger Norbert Hormuth, der als Lektor an der Universität Kumamoto arbeitete, erste Kontakte. Neben regelmäßigen Bürgerreisen, die von den Freundeskreisen in den beiden Städten organisiert werden, ist der Jugendaustausch ein wesentlicher Bestandteil der Freundschaft. Zudem sind jedes Jahr Krankenschwestern, Pfleger, Medizintechniker und Ärzte in der jeweiligen Partnerstadt zu Gast, um sich auf ihrem Spezialgebiet weiterzubilden. Auch im Bereich des Sports gibt es einen intensiven Austausch.

