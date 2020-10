Heidelberg. (rie) Die Universität Heidelberg lädt am Freitag zu einer Pressekonferenz ein – in Mannheim. Das verspricht Spannung. Denn auch wenn sich die Beteiligten noch relativ bedeckt halten, ist klar: Es ist der nächste Schritt auf dem Weg zu einer Fusion der Unikliniken Heidelberg und Mannheim. Auf der Pressekonferenz werden erstmals die Spitzen beider Unikliniken gemeinsam öffentlich über die Pläne sprechen.

Auf RNZ-Nachfrage will der Leitende Ärztliche Direktor der Uniklinik Heidelberg, Ingo Autenrieth, dem Termin nicht vorgreifen. Er verrät aber schon, dass es um das "wissenschaftliche und medizinische Konzept einer Fusion sowie eine breite Forschungsallianz der Lebenswissenschaften in der Region" gehen wird.

Die beiden Uniklinika und Fakultäten haben in den letzten Wochen gemeinsam mit der Universität Heidelberg, externen Experten sowie Vertretern des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ), des Europäischen Laboratoriums für Molekularbiologie (EMBL) und des Max-Planck-Instituts für medizinische Forschung ein entsprechendes Konzeptpapier erarbeitet. "Die beteiligten Akteure sehen große Potenziale in dem Konzept", so Autenrieth. Voraussetzung für das Gelingen sei zum einen, dass die Finanzierung des Konzepts sichergestellt werde. Und zum anderen brauche es eine "straffe Organisationsform, vergleichbar in etwa mit jener der Charité".

Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) will der Pressekonferenz am Freitag ebenfalls nicht vorgreifen. Auf RNZ-Nachfrage sagt sie aber so viel: "Ich bin sehr optimistisch, dass da ein großer Wurf gelungen ist." Bauer, die immer wieder Sympathien für eine Fusion geäußert hat, hatte den Prozess angestoßen.

Das Ganze ist als ultimativer Befreiungsschlag gedacht: Auf einen Streich soll die Not des Mannheimer Klinikums beendet werden und zugleich der Startschuss für eine regionale Forschungsallianz fallen, die den Gesundheitsstandort Rhein-Neckar auf Weltniveau katapultieren soll.

Hintergrund: Das Universitätsklinikum in Heidelbergs Nachbarstadt wird nicht vom Land, sondern von der Stadt Mannheim getragen, häuft seit vielen Jahren Schulden an – und hat mittlerweile einen Investitionsstau von mehreren Hundert Millionen Euro. Im Rahmen einer Fusion könnte die Stadt aussteigen, und das Land würde die Finanzierung des neuen Großklinikums komplett übernehmen. Das alles wird sehr, sehr teuer, denn nicht nur müsste am Standort Mannheim kräftig investiert werden, auch der Aufbau eines städteübergreifenden Großklinikums selbst sowie einer schlagkräftigen Forschungsallianz kostet viel Geld.

Spannend bei einer Fusion der Uniklinika werden die Details; etwa die Frage, ob und unter welchen Bedingungen auch die beiden Medizin-Fakultäten zusammengehen. Und schließlich braucht das neue Riesenbaby noch einen Namen. Nach RNZ-Informationen läuft alles darauf hinaus, dass Heidelberg Namensgeber ist. In Mannheim würde dann an der Pforte stehen: "Universitätsklinikum Heidelberg – Campus Mannheim."