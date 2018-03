Von Maria Stumpf

Wie sagt man "Hallo" auf japanisch? "Konnichiwa" begrüßten die Heidelberger am Freitagabend ihre Freunde aus der ostasiatischen Partnerstadt Kumamoto besonders herzlich. Der Grund: 25 Jahre Städtepartnerschaft. Bei einem Festakt im Großen Rathaussaal werteten Oberbürgermeister Eckart Würzner und sein japanischer Amtskollege Kazufumi Onishi diese Freundschaft als Botschaft für ein friedliches Miteinander.

Nicht nur die Delegation aus Kumamoto freute sich über den Empfang am Vorabend des "Heidelberger Herbstes", eigens angereist für ein Grußwort war auch Kiminori Iwama als Gesandter der japanischen Botschaft in Berlin. Ihm sei keine andere deutsch-japanische Städtepartnerschaft bekannt, die schon so lange offiziell und auch mit privaten Beziehungen so gut funktioniere. Er verwies auf die Freundschaft der Regierungen von Deutschland und Japan und betonte die bilateralen Beziehungen untereinander.

Würzner begrüßte nicht nur Honoratioren der Stadt, sondern auch Mitglieder des Heidelberger Freundeskreises Kumamoto, die die Städtepartnerschaft seit 25 Jahren mit Leben erfüllten. "Dass diese Freundschaft auf so große Distanz funktioniert, schien zunächst keine Selbstverständlichkeit", erinnerte der OB und beschrieb Delegationsbesuche und Jugendaustausche aus den Bereichen Wissenschaft, Medizin und Sport. "Städte als handelnde Akteure der Zusammenarbeit können auch Zeichen setzen gegen Terror", streifte Würzner kurz die aktuelle politische Weltlage im Allgemeinen und die rund um Nordkorea im Speziellen.

"Das Stadtbild Heidelbergs gleicht dem Kumamotos und schafft Vertrauen", sagte Oberbürgermeister Kazufumi Onishi über die Städtepartnerschaft. Kumamoto hat rund 740.000 Einwohner, ist bekannt für sein berühmtes Schloss und zahlreiche Universitäten. Doch das gegenseitige Vertrauen basiere nicht nur auf baulichen Symbolen, sondern auch auf dem warmen Willkommen: "Das schafft Nähe." So dankte Onishi der Stadt Heidelberg auch für deren Hilfe nach der Erdbebenkatastrophe im vergangenen Jahr und ging davon aus, dass die Delegation aus Heidelberg im kommenden Jahr die Fortschritte im Wiederaufbau dann bewundern könne.

Eingerahmt war der Festakt mit dem Austausch von Gastgeschenken in ein munteres Programm. Einen akrobatischen Einstieg boten kleine Künstler vom Kinder- und Jugendcircus Peperoni, den akrobatischen Ausklang gestaltete die Jugendturngruppe der Kunstturngemeinschaft Heidelberg.