Von Willi Berg

Heidelberg. Sie geben sich am Telefon als Polizisten oder Staatsanwälte aus und versetzen vor allem ältere Menschen in Angst und Schrecken. Erneut ist eine Seniorin auf diese üble Masche hereingefallen. Die 71-jährige Heidelbergerin übergab einem vermeintlichen Beamten Kunstgegenstände im Wert von mehreren Hunderttausend Euro. In dem irrigen Glauben, dieser werde die Objekte vor Einbrechern in Sicherheit bringen und später zurückgeben.

Im Nachhinein verstehe sie ihr Verhalten nicht, sagte die Kunsthistorikerin im Prozess gegen einen mutmaßlichen Täter. Das Heidelberger Landgericht sprach den 30-jährigen Türken am Mittwoch wegen Mangels an Beweisen frei. Staatsanwalt Christian Fuchs hatte fünf Jahre und zehn Monate beantragt. "Sie sind nicht wegen erwiesener Unschuld freigesprochen", sagte der Vorsitzende Richter Christian Mühlhoff.

Danach wurde der Mann wieder ins Gefängnis gebracht, wo er gerade eine 20-monatige Haftstrafe absitzt. Er war in Stuttgart auf frischer Tat erwischt worden, als er 24.000 Euro bei einem Opfer abholen wollte - wenige Tage nach dem Heidelberger Fall.

Die geschädigte Kunsthistorikerin hatte am 1. Juni 2017 nachts den Anruf eines vermeintlichen Kriminalbeamten erhalten: Man habe Einbrecher verhaftet und dabei eine Notiz mit der Adresse der Frau gefunden. Sie war in jener Nacht allein daheim und die Nachbarn nicht zu Hause - was der Anrufer offenbar wusste.

Und auch, dass sich in dem Haus wertvolle Kunstwerke befanden, dass die Frau einen Safe bei der Bank hat sowie ein Konto im Ausland. All das sagte der Anrufer am Telefon. "Sie wussten alles von mir, das war das Schlimme", so die Frau vor Gericht.

Um ihre Kunstobjekte vor Einbrechern zu schützen, solle sie diese einem Beamten übergeben. Mehrfach sei sie in der Nacht angerufen und "in die Enge getrieben worden". Und: "Das müssen echte Profis gewesen sein."

Man habe ihr gesagt, die Einbrecherbande leite Schlafgase in Häuser ein. Das habe ihr Angst gemacht. Auch mit einem"Staatsanwalt Lorenz" habe sie gesprochen, der sie aufforderte, das zu tun, was die Polizisten verlangten. Immer wieder sei sie angerufen worden. "Sie haben mich nicht losgelassen."

Morgens um 5.30 Uhr habe sie dann einem jungen Mann mehrere Ikonen übergeben. Kurz darauf der nächste Anruf: "Da ist noch mehr", hieß es. Da habe sie dem Mann auch kostbare indische Kunstwerke ausgehändigt. Doch die Täter waren noch nicht zufrieden. "Ich sollte auf die Bank gehen", hieß es am Telefon. Und den Inhalt des Schließfachs ausräumen. Das tat sie nicht und rief ihre Schwester an. Die informierte die Polizei. Da waren die Täter aber schon über alle Berge.

Bei der Polizei beschrieb die 71-Jährige den Mann, dem sie die Kunstwerke "anvertraute", als "osteuropäischen" Typ mit rotblonden Haaren und etwa 1,80 Meter Körpergröße. Doch der Angeklagte war dunkelhaarig, eher klein und türkischer Staatsangehöriger. Die Beschreibung passe "in keiner Weise", sagte Richter Mühlhoff. Andere Beweismittel wie DNA oder Handydaten fehlten. "Objektiv haben wir nichts", sagte der Vorsitzende. Und so hieß es: Im Zweifel für den Angeklagten.

Eines steht aber fest: Der freigesprochene Mann war bei einem ähnlichen Fall in Stuttgart als falscher Polizist unterwegs. Und das nur wenige Tage, nachdem die Kunsthistorikerin Opfer wurde. Beide Male war es unter anderem ein "Staatsanwalt Lorenz", der mit den Opfern telefonierte. Die Anrufer saßen in türkischen Call-Centern, berichtete ein Kripobeamter.

Die Kunsthistorikern hat das Ganze einigermaßen gut verkraftet. "Ich habe keinen Schock und kann gut schlafen", sagte die Frau. Finanziell sei der Verlust für sie nicht so groß. Schließlich habe sie die vier Zeichnungen eines indischen Künstlers in den 80er Jahren für nur 100 Mark in Bombay gekauft. Allerdings seien diese jetzt jeweils 100.000 Euro wert, schätzt sie. Den heutigen Wert einer früher für 1000 Mark erstandenen Bronzeplastik aus Indien bezifferte sie auf 70.000 Euro. Versichert waren die Kunstwerke nicht.