Heidelberg. (pol/mare) Feuer im Parkhaus des Heidelberger Zoos in der Tiergartenstraße: Am Donnerstag kurz nach 12 Uhr geriet ein Ford Focus auf dem Parkdeck in Brand, wie die Polizei mitteilt.

Eine 35-Jährige war zuvor mit ihrem Kleinkind in ihrem Ford Focus in das Parkhaus gefahren und hatte ihr Fahrzeug auf dem 1. Parkdeck abgestellt. Nachdem sie einen Knall aus dem Motorraum ihres Autos hörte und Flammen sichtbar waren, holte sie ihr Kind schnell aus dem Auto und brachte sich und ihr Kind in Sicherheit.

Der Ford brannte aus, ein daneben stehender Opel und die Wandverkleidung des Parkhauses wurden von dem Feuer beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 10.000 Euro. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, verletzt wurde niemand.

Die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Nord gehen derzeit von einem technischen Defekt am Ford als Brandursache aus. Die Ermittlungen dauern an.