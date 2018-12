Heidelberg. (hö) Pünktlich zum Weihnachtsmarkt wurden am Montag vergangener Woche wieder die Betonsperren in der Hauptstraße aufgestellt - zum dritten Mal nach dem Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt vom 19. Dezember 2016. Zunächst waren es in Heidelberg provisorische Barrieren, im letzten Jahr gab es zum ersten Mal richtige Betonblöcke in einer Holzkiste, die dann weihnachtlich geschmückt wurden.

Das ist auch in diesem Jahr so, auch wenn es damit etwas dauerte - was schon zu ersten kritischen Stimmen führte, ob dieser "Terrorschutz" denn so hässlich aussehen müsste. Denn bevor Heidelberg-Marketing als Weihnachtsmarktbetreiber die Dekorationsartikel bestellen konnte, war es nötig, die Kisten erst zu vermessen. Dann kam auch noch das regnerische Wetter dazu, und erst am Samstag konnte ein Dekorateur mit seinem Werk beginnen. Die Kosten für die Sperren, die eher dem subjektiven Sicherheitsgefühl dienen, liegen bei etwa 5000 Euro und werden auf die Gebühren für die Budenbetreiber umgelegt.