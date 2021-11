Heidelberg. (rie) Der Heidelberger Weihnachtsmarkt ist eröffnet. Am Donnerstag um 11 Uhr machten die Glühwein-, Bratwurst- und Kunsthandwerk-Buden auf, doch war der Andrang zur Mittagszeit noch verhalten. Die vier größeren Standorte sind eingezäunt: Denn am Universitätsplatz, am Marktplatz, am Kornmarkt und am Karlsplatz kommt man nur mit 2G-Nachweis auf das Gelände mit den Buden. Am Eingang wird der Impfnachweis kontrolliert, zudem müssen sich Gäste per Luca- oder Corona-Warnapp einchecken. Im Gegenzug bekommen sie dann ein rotes Bändchen, das auch für die nächsten Wochen als "Eintrittskarte" zu den vier Plätzen gültig ist.

Foto: Riemer

Lediglich am Bismarckplatz und am Anatomiegarten in der Hauptstraße können auch Menschen ohne 2G-Nachweis einen Glühwein oder etwas zu Essen bekommen. Allerdings ist das Verweilen dort verboten, worauf Schilder mit dieser Aufschrift hinweisen: "Keine Aufenthaltszone. Bitte weitergehen – woanders ist es auch schön ;-)"

Auf den eingezäunten Plätzen ist zwischen den Buden deutlich mehr Abstand als gewohnt. Die rund 60 Gäste, die am Donnerstag gegen 12 Uhr auf dem Uniplatz waren und erste Glühweine tranken, verteilten sich so, dass das Gelände fast komplett leer wirkte. Am Marktplatz war zur Mittagspausen-Zeit noch weniger los, an Karlsplatz und Kornmarkt fast gar nichts. Dennoch bildeten sich von Zeit zu Zeit kurz kleine Schlangen an den Einlässen, weil die 2G-Kontrolle samt Einchecken etwas Zeit braucht.

Foto: Riemer

Am Nachmittag betrug die Schlange am Uniplatz rund 50 Meter, die Wartezeit beim Einlass etwa zehn Minuten. Drinnen war es weiterhin relativ leer, die 150 bis 200 Besucher auf dem eingezäunten Platz verteilten sich gut.

Gegen 17.30 Uhr gab es am Marktplatz eine Schlange von rund 30 Metern vor dem Einlass. Die Wartezeit betrug fünf Minuten. Drinnen war gefühlt etwas mehr los als am Uniplatz, da die Fläche kleiner ist. Aber auch hier war es noch recht leer.

Unterdessen waren Weihnachtsmarkt-Leiter Joe Schwarz, Polizeibeamte und Kommunaler Ordnungsdienst in der Altstadt unterwegs, um sicherzustellen, dass die strengen Corona-Regeln auch eingehalten werden. Auf den eingezäunten Plätzen gilt nicht nur die 2G-Regel, es herrscht auch Maskenpflicht. Lediglich beim Essen oder Trinken darf man sie kurz abziehen.

Update: Donnerstag, 18. November 2021, 17.21 Uhr