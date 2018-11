Von Anica Edinger

Heidelberg. Es ist einfach immer wieder besonders: Wenn Punkt 18 Uhr die Lichter am Marktplatz und in den Buden ausgehen. Wenn die Fassade des Rathauses eisblau und mit weißen Schneeflocken angestrahlt wird. Wenn fröhliche Kinder Weihnachtslieder singen und vom Rathausbalkon das Christkind mit seinen vier Engelchen in wunderschöner weißgoldener Robe hinabblickt.

Dann ist der Startschuss für den Heidelberger Weihnachtsmarkt gefallen. Und dann sind alle Bürger und Gäste dieser Stadt täglich bis zum 22. Dezember eingeladen, beim Bummel auch mal für einige Minuten ihre Alltagssorgen abzustreifen.

Hintergrund Der Weihnachtsmarkt ist bis zum 22. Dezember montags bis freitags von 11 bis 21 Uhr, samstags bis 22 Uhr geöffnet. An sechs Plätzen in der Altstadt kommt dabei weihnachtliche Stimmung auf. Am Uniplatz erwartet die Besucher der größte Markt mit rund 70 Ständen. Immer montags ist Tag der Studenten mit Rabattaktionen - vor allem auf Glühwein - an vielen [+] Lesen Sie mehr Der Weihnachtsmarkt ist bis zum 22. Dezember montags bis freitags von 11 bis 21 Uhr, samstags bis 22 Uhr geöffnet. An sechs Plätzen in der Altstadt kommt dabei weihnachtliche Stimmung auf. Am Uniplatz erwartet die Besucher der größte Markt mit rund 70 Ständen. Immer montags ist Tag der Studenten mit Rabattaktionen - vor allem auf Glühwein - an vielen teilnehmenden Ständen. Immer donnerstags ist Senioren- und Familientag. Pink Monday ist am kommenden Montag, 3. Dezember, ab 18 Uhr auf dem Markplatz - zugunsten der Aids-Hilfe Heidelberg. Das Winterwäldchen auf dem Kornmarkt ist bis zum 1. Januar geöffnet (geschlossen am 24. Dezember) - montags bis freitags von 11 bis 21, samstags bis 22 Uhr. Die Eisbahn auf dem Karlsplatz bleibt bis zum 6. Januar. Täglich kann man dort von 10 bis 22 Uhr Schlittschuhlaufen - außer am 24. Dezember. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag ist die Eisbahn von 12 bis 22 Uhr geöffnet, am 31. Dezember von 10 bis 1 Uhr. (ani)

So jedenfalls drückte es am Montag bei der offiziellen Eröffnung das Christkind Ingrid Schwarz aus. Bestimmt schon zum achten Mal - so sicher ist sich Ingrid Schwarz da selbst nicht mehr - war die Sängerin bei der Eröffnung des Weihnachtsmarkts dabei. "Es ist eine schöne Tradition", sagte sie, "und mittlerweile auch schon zur Gewohnheit geworden."

Mit leichter Bronchitis hatte Schwarz dennoch am Montagabend zu kämpfen - doch ihrem Gesang tat das in den Ohren der Zuhörer keinen Abbruch. Mit dem Ave Maria in der Version von Beyoncé kam schnell weihnachtliche Stimmung auf, einige Zuhörer tanzten zu einem swingenden "Rudolph" und ein wunderschönes "O du fröhliche" verleitete einige dazu, doch auch wieder mal Kind sein zu wollen.

Zur Tradition gehört für Bürgermeister Wolfgang Erichson, der die Gäste im Namen der Stadt begrüßte, nicht nur Ingrid Schwarz als Christkind, sondern mittlerweile auch der Regen. Denn wie bereits in den letzten Jahren war die Eröffnung des Weihnachtsmarktes auch dieses Mal eine ziemlich feuchte Angelegenheit. Die Besucher kamen dennoch. Und das leichte Nieseln schien sie nicht sonderlich zu stören.

Auch die Kinder vom Kinderchor des Bildungshauses für Musik in Ziegelhausen unter der Leitung von Markus Tiroler hielten tapfer im Regen durch. Zum nunmehr zweiten Mal war Tiroler mit seinem Chor bei der Eröffnung des Weihnachtsmarktes auf dem Marktplatz dabei. Das Schöne daran: "Für die Kinder ist das der Auftakt zu Weihnachten", sagte der Dirigent. Und weil es so viel Spaß macht, "wollen sie im nächsten Jahr noch zwei Stücke mehr singen", berichtete Tiroler der RNZ. Auch Ingrid Schwarz will im kommenden Jahr wieder dabei sein. Das gehöre jetzt einfach dazu, lachte sie.

Nachdenklichere Töne schlug unterdessen Pfarrerin Martina Reister-Ulrichs an, die einige Worte und ein Gebet gemeinsam mit dem katholischen Dekan Joachim Dauer sprach. Zwischen all dem "Kostbaren und Kuriosen, Kitschigen und Köstlichen", solle man auch an die Menschen in der Ferne denken, "bei denen es nicht so beschaulich zugeht wie hier". Und auch Dauer sagte: "Vergessen wir nicht die Not der Menschen auf der Welt." Er bat um "Sicherheit, Frieden und Geborgenheit" - damit wir die Zukunft "miteinander und füreinander gestalten können".