In Heidelberg sollen Nutzer auch dann einen "Wasserbeitrag" zahlen, wenn für ein Grundstück nur die Möglichkeit eines Anschlusses besteht. Foto: dpa

Heidelberg. (ste) Was wurde eigentlich aus den Bescheiden über Wasserversorgungsbeiträge in Heidelberg? Ende 2014 wurden sie verschickt, betroffen waren ursprünglich rund 1300 Grundstücke und etwa 3100 Eigentümer. Sie sollten nachträglich Beiträge für unbebaute Flächen, Garagen oder Stellplätze zahlen, egal, ob dafür ein Wasseranschluss beantragt wurde oder nicht. Es gab Unmut, Kritik und rund 1600 Widersprüche. Seitdem ist wenig passiert, weil die Stadt eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts abwarten will.

Ursprünglich wollte die Verwaltung die Rechtmäßigkeit der Bescheide in einem Musterprozess überprüfen lassen und suchte dafür sogar "geeignete" Kläger in Heidelberg. Dann wurden Fälle von nachträglichen Wasserbescheiden aus anderen Kommunen bekannt, zuletzt aus der Kleinstadt Bräunlingen im Schwarzwald-Baar-Kreis. Dort erhob ein Betroffener Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht.

Die Stadt Heidelberg will nun abwarten, ob das Gericht die Beschwerde annimmt und entscheidet. Dann wolle man sich daran auch für die Heidelberger Fälle orientieren, heißt es in der Antwort auf eine Anfrage von CDU-Stadtrat Werner Pfisterer, der selbst einen solchen Bescheid erhalten hat. In der rechtlichen Beurteilung geht es vor allem um die Frage, ob die Betroffenen mit einer Änderung der Rechtslage - zum Teil Jahrzehnte nach dem Kauf von Grundstücken - hätten rechnen müssen.

Die Heidelberger Verwaltung war 2013 von der Gemeindeprüfungsanstalt bei einer Routinekontrolle darauf hingewiesen worden, dass sie die Beiträge erheben müsse. Solange das kommunale Wassernetz noch den Stadtwerken gehörte, also einer privaten Gesellschaft, wurde nur kassiert, wenn wirklich ein Wasseranschluss vorlag. 2010 jedoch ging es an die Stadt.

Die teilte Pfisterer ebenfalls mit, dass inzwischen alle Bescheide für den Emmertsgrund aufgehoben wurden, weil dort ausnahmsweise die Wasseranschlüsse über einen Erschließungsvertrag geregelt wurden. Darüber hinaus seien 165 weitere Bescheide zurückgezogen worden - zum Teil seien für ein Grundstück mehrere ergangen oder es wurde ein zuvor bereits erfolgter Anschluss festgestellt.