Heidelberg-Handschuhsheim. (kaz) Grundstücke, die sich selbst überlassen sind, verwildern schnell. Und dann ist dort zum Beispiel wegen wuchernder Brombeerhecken kaum noch ein Durchkommen. Soweit muss es nicht kommen. Denn Mitglieder des Vereins "Feldkultur" in Handschuhsheim übernehmen gerne die Vermittlerrolle zwischen Grundstückseigentümern, die im Feld oder auch in Hanglage ein Stück Land abzugeben haben, und zumeist jungen Leuten, die gern ein Stück Boden bewirtschaften möchten.

Momentan liegen dem Verein mit rund 30 Mitgliedern etwa genauso viele Anfragen vor. Das finden die Vorsitzenden Robert Bechtel und Monika Musell zwar sehr erfreulich, nur können sie momentan nicht genügend Grundstücke anbieten. Zwar hat die Vorstandschaft bei einer halbtägigen Tour durch das Handschuhsheimer Feld den Bestand in etwa erfasst und daraufhin beim Landschaftsamt nachgefragt, welche Grundstücke in städtischem Besitz sind. Genauere Auskünfte stehen aber noch aus. Nun hofft der Verein, dass sich der eine oder andere Hobbygärtner von einem "Stück" trennen oder dieses einfach in jüngere Hände legen will, weil die Bewirtschaftung für den Besitzer zu anstrengend geworden ist.

Dass gerade junge Familien daran interessiert sind, ihr eigenes Obst und Gemüse anzubauen und auch den Kindern die Natur näher zu bringen, ist sehr erfreulich. Nur sollte man ihnen nun die Chance geben, ihre Pläne auch umsetzen zu können. Vielleicht gibt es im Handschuhsheimer Feld auch Gärten, die zwar immer noch gut gepflegt, den Besitzern aber inzwischen zu groß sind? Diese könnten zum Beispiel auch nur zum Teil verpachtet werden.

Der vor einigen Jahren gegründete Verein "Feldkultur" schreibt in einem Faltblatt über sich: "Wir sind Grundstücksbesitzer, Gärtner und Liebhaber der Fluren und Gärten rund um Handschuhsheim. Um die Besonderheiten des Feldes und der Hänge zu erhalten, die Nutzung und Pflege zu gewährleisten, vor baulicher Beanspruchung zu schützen und die Verwilderung der Kulturlandschaft zu stoppen, haben wir uns zu einem Verein zusammengeschlossen." Neulinge auf dem Gebiet dürfen sich auf den guten Rat und die Mithilfe von Vereinsmitgliedern verlassen. Diese leihen auch Gartengeräte aus und zeigen, wie die Arbeit damit geht.

Infos bei Robert Bechtel, Telefon: 06221 / 439394, E-Mail: robert-bechtel@web.de, oder bei Monika Mussell, Telefon: 06221 / 166440, E-Mail: feldkultur@web.de.