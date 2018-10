Von Arnd Janssen

Heidelberg. Am Engagement der verschiedenen Initiativen, die sich gegen die Wohnungsnot in Heidelberg und Umland aussprachen, lag es wohl nicht. Viel mehr dürfte das nasskalte Wetter dafür gesorgt haben, dass sich kaum mehr als 50 Menschen auf dem Uniplatz an der Kundgebung des "Wohnraumbündnisses" und weiterer Gruppen am Mittwochnachmittag beteiligten. Auf dem Uniplatz hatten sie ein grünes Zelt aufgestellt, um die Wohnungsnot der Studis zum Semesterbeginn zu verdeutlichen. Viele Passanten huschten jedoch lieber schnell vorbei, um ein trockenes Plätzchen aufzusuchen, anstatt stehen zu bleiben.

Veranstalterin Isabelle Braun war dennoch zufrieden mit der Aktion: "Angesichts des Wetters und der Tatsache, dass wir so kurzfristig geplant haben und nicht viel Werbung machen konnten, haben wir nicht mit viel mehr Leuten gerechnet." Bei der Kundgebung konnte sich die Soziologie-Studentin Braun jedoch der Unterstützung verschiedenster Gruppen sicher sein: Unter anderem der Studierendenrat der Uni Heidelberg, die Juso-Hochschulgruppe, der Beirat für Menschen mit Behinderungen und der Mieterverein waren mit Wortbeiträgen beteiligt. Im Detail stellten sie unterschiedliche Forderungen, doch im Allgemeinen lagen sie eng zusammen: Es sollte ein Zeichen gesetzt werden gegen den Mangel an bezahlbarem Wohnraum.

"Das Problem betrifft Studierende, aber auch andere Gruppen und Einzelpersonen. Es kann nicht sein, dass bezahlbare Wohnungen ständig in Luxuswohnungen umgewandelt werden", empörte sich Braun. "Häuser werden als Ware gehandelt - aber sie sind dazu da, dass Menschen darin wohnen", betonte Jost Burhob vom Collegium Academicum.

Marco La Licata vom linken Studierendenverband SDS kritisierte die prekäre Lage für Studenten: "Die Mieten sind einfach zu hoch. Dazu kommt die miese Anbindung der Peripherie, wenn man außerhalb wohnt." Bei 2,5 Millionen Studenten deutschlandweit könnten auch nicht alle einfach auf die etwa 200.000 Wohnheimplätze verteilt werden. "Auch Bafög ist da nicht hilfreich. Die Mietpauschale von 250 Euro geht völlig an der Realität vorbei", so La Licata.

Er formulierte zentrale Forderungen an die Politik: Ein günstigeres Semesterticket, eine bessere ÖPNV-Anbindung der umliegenden Orte, ausreichend Wohnheimplätze und eine höhere Mietpauschale. Die Ankündigung der Stadt, Patrick Henry Village zu 50 Prozent für Wohnraum bereitzustellen, gehe noch nicht weit genug. Vertreter der Juso-Hochschulgruppe adressierten zudem die Probleme von Alleinerziehenden, vor allem Frauen, bei der Wohnungssuche. Berichte von sexueller Nötigung und Prostitution, um an eine niedrigere Miete zu kommen, seien keine Einzelfälle.

Auch wenn sich nicht viele Menschen an der Aktion beteiligt hatten, hat Isabelle Braun eines bereits erreicht: "Solche Aktionen und Bündnisse waren bisher noch zerstreut. Wir wollen die Gruppen zusammenbringen."