Gemeinsam mit dem Vierbeiner in den Zoo: Im Zoo Heidelberg sind Hunde erlaubt. Foto: Zoo Heidelberg

Am Sonntag beim „Tag des Hundes“ im Zoo Heidelberg erfahren Zoobesucher Spannendes rund um die treuen Vierbeiner. Foto: Zoo Heidelberg

Heidelberg. (rnz/mare) Sie sind beliebte Haustiere und werden als „Bester Freund des Menschen“ bezeichnet: Hunde. Am kommenden Sonntag, 3. Juni, erfahren Zoobesucher beim „Tag des Hundes“ mehr über die treuen Vierbeiner. Das teilt der Heidelberger Zoo mit.

Verschiedene Präsentationen und ein Infostand sorgen demnach auf der Wiese neben den Rhesusaffen von 12 bis 16.30 Uhr für ein abwechslungsreiches Programm. Und das gibt es zu sehen:

12 Uhr & 15 Uhr: Bewegung, Spaß und Disziplin durch Hundesport: Bei zwei Vorführungen, jeweils um 12 Uhr und um 15 Uhr, zeigen die Mitglieder des Vereins für Hundezucht und Hundesport Plankstadt mit ihren treuen Hausgenossen ihr Können. Hundesport ist Bewegung, Spaß, Disziplin und Wettbewerb zugleich. Bei unterschiedlichen Übungen, wie einem Hindernislauf oder einem Longier-Kreis, erleben Besucher die Trainingseinheit hautnah mit.

14 Uhr: Rettungshunde in Aktion (mit Infostand): Hunde sind nicht nur Haustiere, sondern können als Rettungshunde auch lebensrettende Aufgaben übernehmen. Damit sie bei der Suche nach vermissten Personen helfen können, benötigen sie eine spezielle Ausbildung. Wer wissen will, wie diese Ausbildung abläuft und welche Hunde dafür geeignet sind, findet von 12 bis 16 Uhr beim Infostand der Rettungshundestaffel des DRK Heidelberg den richtigen Ansprechpartner. Spannend wird es um 14 Uhr, wenn die Rettungshunde bei einer Trainingseinheit ihr praktisches Können unter Beweis stellen.

15 Uhr: Arbeit mit Jagdhunden: Auch für die Jagd sind Hunde unverzichtbare Begleiter: Jäger setzen spezielle Hunderassen zum Beispiel als Apportierhunde, die das Wild „nach dem Schuss“ aufspüren oder als Erdhunde für die Arbeit in Fuchs- und Dachsbauten ein. Passend dazu gibt um 16 Uhr Jäger Dietmar Nold Einblicke in die Arbeit mit Jagdhunden und erklärt, wie Fährten lesen funktioniert oder welche Kommandos ein Jagdhund beherrschen muss.

„Hunde sind hochsoziale Lebewesen, die glücklich sind, wenn Sie mit ihrem Ersatzrudel etwas erleben können. Sie lernen schnell und freuen sich über immer neue Anreize und Aufgaben. Die Vorführungen am Hundetag sollen die Besitzer anregen, sich noch mehr mit den eigenen Vierbeinern zu beschäftigen. Gonzo, Waldi und Bella werden des ihnen danken“, erklärt Zoodirektor Klaus Wünnemann.

Grund genug für jeden Hundebesitzer, am kommenden Sonntag im Zoo Inspiration für den Umgang mit dem eigenen Hund zu sammeln. Da Hunde im Zoo Heidelberg erlaubt sind, muss der intelligente Vierbeiner währenddessen nicht alleine zu Hause warten, sondern darf selbst ausgiebig die verschiedenen Gerüche und Geräusche auf den Besucherwegen erkunden. Dabei gilt es zu beachten, dass die Hunde an der Leine geführt werden und vor den Tierhäusern warten. Einem gemeinsamen Zoobesuch steht so nichts mehr im Wege.