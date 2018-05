Heidelberg. (dns) Drei Tage lang war rund um den Universitätsplatz die Hölle los: Das Heidelberger Symposium von Donnerstag bis Samstag vergangener Woche war laut Organisatoren ein voller Erfolg: 1025 Tickets wurden verkauft, hinzu kam der freie Eintritt für Helfer, Altorganisatoren und Referenten, sodass insgesamt wohl um die 1200 Menschen an über 30 Einzelveranstaltungen teilgenommen haben. "Das diesjährige Symposium gehört zu den meist besuchten bisher, was uns besonders freut. Wir haben auch nur positive Rückmeldung erhalten, was unsere Zufriedenheit erhöht", zieht Organisatorin Mareike Scheuermann gegenüber der RNZ Bilanz.

Programm und Verpflegung für so viele Menschen auf die Beine zu stellen, ist ein organisatorischer Kraftakt: Über die drei Tage hinweg wurden allein etwa 3000 Tassen Kaffee ausgegeben, schätzt das Organisationsteam.

Kleinere Probleme habe es lediglich am Anfang bei der Essensausgabe gegeben, die hätte man effizienter gestalten können, so Scheuermann. "Wir würden auch mit manchen organisatorischen Punkten früher beginnen sowie die Absprache effizienter gestalten. Da wir sehr zufrieden sind, haben wir aber eher Kleinigkeiten, die wir ändern würden, nichts Essentielles."

Im Gegenteil: Besonders stolz ist das Team auf die "gut durchdachte Organisation". So fällt es Scheuermann im Nachhinein schwer, einen Höhepunkt des Symposiums zu nennen: "Unser persönliches Highlight waren generell die drei Tage. Wir haben uns ein Jahr darauf vorbereitet und wenn man sieht, was dann dabei heraus kommt, ist das ein Highlight pur", so die Soziologie-Studentin.

Da nach dem Symposium aber immer auch vor dem Symposium ist, werden die Nachfolger schon bald die Arbeit aufnehmen. Dazu gibt es am Dienstag und Mittwoch, 5. und 6. Juni, jeweils Informationsabende im Büro des Symposiums, Luisenstraße 3. Ab 20 Uhr können sich Studenten hier über die Organisation des Symposiums informieren und überlegen, ob sie sich selbst daran beteiligen wollen. Eine Anmeldung ist hierfür nicht notwendig.