RNZ. Wenn am kommenden Montag der Unterricht in der neuen Julius-Springer-Schule startet, dann werden auch Teile im nördlichen Bereich von Mark Twain Village (MTV) für die Öffentlichkeit zugänglich. Denn ab diesem Zeitpunkt sind die Zengerstraße, Mark-Twain-Straße, Roeblingstraße, Elsa-Brandström-Straße und die Columbusstraße geöffnet. Neben dem Areal auf der anderen Seite der Römerstraße, wo bereits Mieter in sanierte Wohnungen gezogen sind, ist das der zweite öffentlich begehbare Bereich auf der ehemaligen US-Fläche in der Südstadt.

Die Julius-Springer-Schule wird über die Rhein- und die Elsa-Brandström-Straße mit dem Auto erreichbar sein. Fußgänger und Radfahrer gelangen zusätzlich von der Römerstraße über die Columbus- und die Elsa-Brandström-Straße sowie vom Radweg westlich des Areals direkt über die Mark-Twain-Straße zur Schule. Der Bereich nördlich der Schule und der Columbusstraße sowie die Campbell Barracks bleiben vorerst weiterhin geschlossen.