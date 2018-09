Heidelberg. (tt) Nach vier Jahren kehrt wieder Leben in den Stadtgarten am Adenauerplatz ein: Dort eröffnete jetzt das Restaurant "959" und die Bar "Pino" von Martin Pelz und Jürgen Harder. Zunächst wurde das Gebäude seit Oktober 2016 saniert, zehn Monate dauerten nun noch einmal die Vorbereitungen für den Einzug des Restaurants.

"Wir haben einfach aufgesperrt und machen Gastronomie für Jedermann", berichtet Pelz von der Eröffnung. In den ersten Tagen war nur abends geöffnet, weil sich das Team in Küche und Service erst einspielen musste. Ab Montag, 1. Oktober, hat das Restaurant jeden Tag ab 12 Uhr geöffnet. Die Ausrichtung der Küche, für die der junge Heidelberger Küchenchef Vangelis Priftis verantwortlich zeichnet, ist mediterran. "Aber es gibt auch Dinge, die die Menschen gerne mögen, wie zum Beispiel ein Wiener Schnitzel", berichtet Pelz. Für die neapolitanische Pizza, die es im "959" gibt, zeichnen vier Pizzabäcker verantwortlich, die aus Neapel stammen.

Das Restaurant ist modern eingerichtet, man kann an der Bar einen Drink nehmen, direkt am Tresen bei den Pizzabäckern essen oder an eingedeckten Tischen Platz nehmen. Für kleine Gruppen bis 18 Personen wird derzeit noch ein Privat-Dining-Bereich im Obergeschoss eingerichtet. Gleich neben dem Restaurant befindet sich "Pinos Bar". Dort steht der Wein- und Zigarrengenuss im Vordergrund. Neben unzähligen Zigarrenmarken lagern ab November auch 1440 Weinflaschen in speziellen Klimaschränken. Benannt ist die Bar nach Pino Persico, einem engen Freund von Jürgen Harder und Martin Pelz, der vor seinem Tod Gastronom auf Mallorca war. "Pino war einer der leidenschaftlichsten Gastgeber, den ich je kannte", sagt Pelz.

Beim Restaurant ist die Namensgebung etwas komplizierter: "Bei uns ist die Weinleidenschaft sehr ausgeprägt. Als Jürgen und ich über den Namen für das Restaurant nachgedacht haben, saßen wir bei einer Flasche Wein aus dem Jahr 1959 zusammen und haben vor 100 Namensvorschlägen gesessen", erinnert sich Pelz. Doch keiner passte richtig. Und so fiel der Blick auf das Flaschenetikett und das "959" bekam seinen Namen von den letzten Ziffern des Jahrgangs und dem Monat der Weinlese.

Pelz, der bis Februar Chef der Adlon-Holding in Berlin war, ist seit März in Heidelberg: "Vor zwei Jahren hat mich Jürgen Harder angesprochen, ob ich Lust auf das Projekt hätte." Als er den Stadtgarten zum ersten Mal sah, war er sofort begeistert: "Ich war fasziniert von der sensationellen Lage." Genauso überrascht war er vom positiven Interesse der Heidelberger für ihren Stadtgarten: "Viele haben angehalten und gefragt, was hier passiert", sagt Pelz.