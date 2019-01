Retter der Deutschklausuren: YouTube-Star Martin Sommer vermittelt Weltliteratur flott zusammengefasst in Playmobil-Filmchen. Nun war er zu Gast in der Stadtbücherei. Foto: Rothe

Von Maria Stumpf

Heidelberg. "Küchentisch-Theater" nennt Martin Sommer scherzhaft sein Tun. Mit Playmobil-Figuren spielt der Dramaturg, Regisseur und Autor Weltliteratur nach und bastelt daraus kurzweilige Filmchen. Die sind bei Schülern und Erwachsenen längst Kult im Internetportal YouTube. Die originellen Clips haben inzwischen 75.000 Abonnenten. Doch nun gibt es auch sein Buch "Weltliteratur to go" - eine in den Alltag integrierte Wissensvermittlung der sonst dicken Wälzer in knackigen Kurzversionen.

Dieses pfiffige Speed-Dating "Gehst Du Goethe" war Auftakt des diesjährigen Lernprojekts "Schüleroffensive" in der Stadtbücherei - und als Retter der Deutschklausuren arbeitete der 42-jährige literarische Entertainer in einer rasanten Show auch die "Sternchen-Themen" der Abiturprüfungen ab. Ein wahrlich klassisches und freches Vergnügen. Und das generationsübergreifend.

967 Playmobil-Figuren hat das Schauspieler-Ensemble. Hinzu kommen im Hintergrund leicht unscharf gestellte Fotos als Kulissen - und schon geht’s los: Sommers Püppchen machen an diesem Tag Puppentheater nicht im Film, sondern auf der Bühne im Hilde-Domin-Saal. Diese Art der Vorstellung ist eine Premiere. Unterstützung für "Special effects" kommt von Ehefrau Antonia Pütz. Auch das Publikum darf sich einbringen mit ernsten und nicht so ernsten Fragen.

Magisches Theater oder Schauspiel mit Zauberkampf: Den vielen Gästen bietet sich bestes Entertainment - nah am Kern der Original-Dichtkunst orientiert, aber witzig und pointiert in lockerem Ton gefasst und meisterhaft im Anspruch, Lernkultur und Unterhaltung zu verbinden. Komplexe Dinge werden sehr vereinfacht dargestellt. Sommers Motto: "Keine Angst vor Kontaktallergien gegen Literatur."

Wobei die flotte Ein-Mann-Show Mitdenken erfordert, denn die Performance macht Tempo: Faust I und II oder Nathan der Weise in je zehn Minuten, Dantons Tod, Emilia Galotti oder Werthers Leiden - egal: Manche Dramen gehen sogar in jeweils einer Minute über die Bühne. In diesen "Power-Datings" sitzt jedes Wort, keines ist zu viel. Mira (19) und Nathalie (18) sind nach rund eineinhalb Stunden Programm begeistert. "Literatur kann echt Spaß machen", sagen sie.

"Der geht nicht so verklemmt an die Themen ran", freut sich Hendrik (15). Thao (18) findet die Show "total witzig und lehrreich" und für Jonas (16) steht fest: "Der hat das saugut rübergebracht." Das sehen übrigens auch andere so: Für seine Arbeit wurde Michael Sommer kürzlich mit dem Grimme Online Award 2018 ausgezeichnet.

So spaßig also der Auftakt für das Lernprojekt in der Stadtbücherei war, so gelassen kann es weitergehen. Vor Ort liegen zum Beispiel für alle Fächer an allen Regelschulen Materialien zur Prüfungsvorbereitung für die jeweiligen Abschlussprüfungen aus. Außerdem gibt es Unterstützungen vor Ort.

Info: www.heidelberg.de/stadtbuecherei , Sommers Weltliteratur im Netz: www.sommers-weltliteratur.de