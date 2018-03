Heidelberg. (sle) Hindernisse überwinden wie ein Ninja, Körbe werfen wie Michael Jordan oder einfach nach Herzenslust auf den Trampolinen springen - in der Heidelberger "Sprungbude" findet jeder Platz für seinen ganz persönlichen Höhenflug. Am Samstag öffnet die Sprungbude in Kirchheim ihre Tore und die Betreiber hoffen während des Eröffnungswochenendes auf viele Freudensprünge ihrer Gäste.

Bereits im vergangenen Jahr begann der Umbau der ehemaligen Halle des "JumpInn" in einen großen Indoor-Trampolinpark. Mittlerweile ist die Halle nicht mehr wieder zu erkennen: Neben zahlreichen großen, aneinander gereihten Trampolinen für den freien Hüpfspaß finden sich auch besondere Attraktionen wie etwa die Basketballstation "Slam Dunk", an der man Körbe werfen kann wie die Profis oder die bei Jung und Alt beliebte "Schaumgrube", in der man sich nach dem Sprung in hunderte kleine Schaumstoffschnippselchen sinken lassen kann. Wer nach etwas mehr Action sucht, kann sich an den Hindernissen im Ninja-Parcours versuchen oder sich beim so genannten "Battle Beam" mit Schaumstoffkeulen duellieren.

Bisher ist die Sprungbude noch einzigartig im Rhein-Neckar-Raum, wie Geschäftsführer Oliver Lechner betonte: "Im Umkreis von rund 100 Kilometern gibt es nichts Vergleichbares, das ist ein echtes Highlight für die Region." Trampolinspringen erlebt im Moment einen regelrechten Hype und hat es mittlerweile sogar in diverse Fernsehshows geschafft. Da sei ein Trampolinpark für das junge, sportliche Heidelberg doch genau das Richtige, so Lechner.

"Unser Job ist es, dass jeder der hier rein kommt, eine gute Zeit hat, lacht und schwitzt", erklärte Andreas Mayer, der Leiter der Heidelberger Sprungbude. Denn trotz all des Spaßes ist Trampolinspringen definitiv anstrengender, als es aussieht - Muskelkater nach dem ersten Besuch ist hier vorprogrammiert. Deswegen ist die Aufwärmphase vor dem eigentlichen Springen auch so wichtig.

Bevor es also richtig mit dem Springen losgehen kann, erhalten Besucher erst einmal eine Einweisung und eine Aufwärmübung durch das Fachpersonal. Außerdem darf man nur mit speziell beschichteten Socken, die man vor Ort erwerben kann, in die Anlage. Schließlich steht neben dem Spaß auch die Sicherheit der Gäste im Vordergrund. Bereits Vorfeld sei die Begeisterung und Nachfrage riesig, Sprungfreudige sollten am besten online reservieren, um lange Wartezeiten zu vermeiden, so Mayer.