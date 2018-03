Heidelberg. (RNZ) Die Zahl der Schüler in Heidelberg bleibt stabil. Das zeigt der aktuelle Bericht zur amtlichen Schulstatistik 2017/2018, den das Amt für Schule und Bildung am Donnerstag vorlegte. 17.350 Kinder und Jugendliche besuchen demnach eine der 35 öffentlichen Schulen in Heidelberg, 5000 sind es an den 19 Privatschulen.

Die Stadt zieht nach wie vor viele Schüler aus dem Umland an. Ihr Anteil ist besonders hoch an den öffentlichen Berufsschulen (rund 70 Prozent) und an den öffentlichen Gymnasien (etwa ein Viertel). Erfreulicherweise schaffen mit 68 Prozent überdurchschnittlich viele Kinder den Übergang aufs Gymnasium. Bei den Schülern mit Migrationshintergrund, die rund 29 Prozent ausmachen, gelingt jedem Zweiten der Sprung.

Niedrig bleibt die Quote der Schulabbrecher (1,7 Prozent), dagegen schaffen knapp über die Hälfte der jungen Leute ihr Abitur. Zudem steigt die Zahl der Grundschüler auf insgesamt 4851.

Ein positives Fazit zog die Behörde auch im Bereich der Inklusion. In Heidelberger Grundschulen gehen aktuell 70 Kinder mit einem festgestellten Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot in eine allgemeine Schule. Weitere 23 Kinder befinden sich in sogenannten kooperativen Organisationsformen gemeinsamen Lernens (frühere Außenklassen). In den Klassen 5 bis 10 lernen sogar 84 Kinder mit Behinderung auf allgemeinen Schulen. Die Zahl hat sich in den letzten zwei Jahren fast verdoppelt, da viele Inklusions-Grundschüler nun auf weiterführende Schulen gehen.