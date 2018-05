Heidelberg. (uve) Manche liegen rum und sonnen sich, andere verausgaben sich beim Beachvolleyball, wieder andere grillen kiloweise Fleisch – und die Kinder machen sich am großen Wasserspielplatz gegenseitig nass: An der Neckarwiese hatte am sonnigen Samstag wieder jeder seine eigene Lieblingsbeschäftigung.

Und genau diese entspannte Atmosphäre – und friedliche Koexistenz – lieben die Ruderer, wenn sie jedes Jahr für zwei Tage zur großen Regatta kommen. Dieses Wochenende war es wieder soweit: 97 Vereine aus Deutschland, aber auch aus Frankreich und Ungarn waren gekommen, um sich auf dem Neckar zu messen.

Während auf dem Wasser Konkurrenz herrschte, waren an Land wie immer alle freundschaftlich miteinander verbunden. Das erlebten etwa die Mitglieder der SG Wiking aus Offenbach, die mit 26 Kindern und vier Junioren anreisten: Der Heidelberger Ruderklub (HRK) lieh ihnen kurzerhand einen Vierer.