Vor dem Gottesdienst in der überfüllten Heiliggeistkirche rissen Tänzer des Unterwegstheaters die Trennmauer ein. Sie gab es tatsächlich von 1706 bis 1936 an Ort und Stelle. Fotos (5): Rothe

Von Micha Hörnle

Heidelberg. So voll, geradezu überfüllt, hat man die Heiliggeistkirche im Herzen der Altstadt selten gesehen: Am Dienstagabend drängten sich noch gut hundert Besucher vor den beiden Eingängen, aber es war nichts zu machen: Niemand passte mehr ins Gebäude, von 1200 Besuchern berichtete später Heiligeist-Pfarrer Vincenzo Petracca.

Hintergrund > Zu viel: Trauben von Menschen standen noch bis 19 Uhr am Haupt- und am Sakristeieingang der Heiliggeistkirche - und nicht alle reagierten mit Verständnis auf den Ansturm auf den Höhepunkt der Heidelberger Reformationsfeiern. Tatsächlich kam der auch für die Organisatoren unerwartet, und sie staunten nicht schlecht, dass sich bereits um 17 Uhr, eine Stunde vor der Tanzperformance, die Kirchenbänke füllten. Stadtdekanin Marlene Schwöbel-Hug bat, die Situation "mit Gelassenheit und Humor" zu nehmen. Die meisten Besucher blieben auch nach dem Tanzevent zum Gottesdienst. > Zweite Gelegenheit: Wer die spektakuläre Tanzperformance des Unterwegstheaters samt Videokunst verpasst hat: Am Samstag und Sonntag, 4. und 5. November, ist sie abermals zu sehen - wenn auch nicht in Heiliggeist, sondern in der Hebelhalle (Hebelstraße 9, ab 20 Uhr). Die Künstler - sechs Tänzer, drei Sänger und ein Lautenspieler - sind dieselben. Schließlich haben sie dafür drei Wochen lang geprobt. > Moderne Technik: Die Taschenlampenfunktion eines Handys half, dass man überhaupt die Ökumenische Vereinbarung am sonst lichtlosen Altar verlesen konnte. Und gut ökumenisch wanderte das leuchtende Mobiltelefon von Hand zu Hand. hö

Dass so unerwartet viele kamen, hatte gleich mehrere Gründe: Um 18 Uhr gab es eine spektakuläre Tanzperformance samt Lichtinstallation, eine Stunde später den ökumenischen Festakt samt Gottesdienst - sozusagen der Höhepunkt der Heidelberger Reformationsfeiern. Und das im besten ökumenischen Geist, denn hier feierten die Protestanten nicht unter sich, sondern gleich mit den zehn Mitgliedskirchen der Arbeitsgemeinschaft der Christlichen Kirchen in Heidelberg, die zu Beginn des Gottesdienstes eine Ökumenische Vereinbarung verlasen (siehe Artikel unten). Und, was eher selten ist in evangelischen Kirchen: Es wurde hinterher geklatscht, fast schon gejubelt.

Die Tänzer des Unterwegs-Theaters hatten eine knappe Stunde genau das thematisiert, um was es an dem Abend auch gehen sollte: Gab es zunächst nur Konflikte und Gewalt unter den Konfessionen, wurde schließlich die Mauer zwischen Chor und Langhaus durchbrochen - wie auch in Heiliggeist vor 71 Jahren. Zuvor war die Kirche 230 Jahre lang von Protestanten, Katholiken (und später Altkatholiken) genutzt worden. Und da passte es auch ins Bild, dass die Schaumstoffquader, die eine Stunde lang während der Aufführung die beiden Teile der Kirche trennten, während des Gottesdienstes ganz pragmatisch-ökumenisch als Sitzgelegenheiten dienten.

Hintergrund Stadtdekanin zieht erste Bilanz der Reformationsfeiern Seit knapp neun Jahren ist Marlene Schwöbel-Hug (63) Dekanin der Evangelischen Stadtkirche Heidelberg (Foto: Rothe). Nach dem Gottesdienst in Heiliggeist zog sie eine erste Bilanz der einjährigen Reformationsfeiern in der Stadt. Frau Schwöbel-Hug, am Dienstagabend war Heiliggeist so voll wie selten. Und dabei könnte man ja denken, die Leute sind langsam müde geworden, die Reformation zu feiern … Ich bin überwältigt. Ich glaube, dass das, was die Gemeinden in Heidelberg auf die Beine gestellt haben, die Leute anzieht. Das ist auch ein Stück Aufbruch, und das brauchen wir. Wenn Leute vor der Kirche Schlange stehen, dann kann das für sie durchaus ein Ärgernis sein, aber Heiliggeist war mit mehr als 1200 Besuchern schlicht so voll, dass ein weiterer Einlass von noch mehr Menschen unverantwortlich gewesen wäre. Vor knapp einem Jahr läuteten Sie, auch in Heiliggeist, die Reformationsfeiern ein. Ist das alles wahr geworden, was Sie sich damals erträumt haben? Ja, das muss ich wirklich sagen. Sonst hätte ich bei meiner Begrüßung auch nicht gesagt: "Das Reformationsfest war und ist schön." Bei fast allen Veranstaltungen hat das Interesse der Besucher unsere Erwartungen übertroffen. Das zeigt eine große Sehnsucht nach dem, was wir als Christen weitergeben, vor allem Friede und gutes Miteinander. Was war für Sie der Höhepunkt der Reformationsfeiern? Da kann ich nicht nur ein Ereignis herausgreifen, es waren so viele, sei es das Obdachlosenmahl, das Chorfest, die vielen Ausstellungen. Aber so ein Gottesdienst wie gerade, das ist wirklich außergewöhnlich, und unsere Ökumenische Vereinbarung ist wirklich etwas Besonderes. Was bringt die Vereinbarung praktisch? Wir werden sehr viel mehr ökumenische Gottesdienste feiern - und ansonsten viel miteinander reden. Wir haben ein ernsthaftes Interesse aneinander. Und wir wollen versuchen, gemeinsam das Christentum voranzubringen - und nicht auf dem Trennenden beharren. Konkret: Kann ein Protestant in der Jesuitenkirche das Abendmahl empfangen? Wer dort an der Kommunion teilhaben möchte, wird nicht abgewiesen, sagt mein katholischer Amtskollege Joachim Dauer. Generell glaube ich, dass wir in Heidelberg auch von der Kirche her Anregungen geben können und in manchen Dingen auch den Mut haben, Vordenker zu sein. (hö)

Die Steine sind mehr als nur ein Symbol: "Es gibt immer noch Steine auf dem Weg zur Ökumene, aber wir machen uns wenigstens auf den Weg", so die evangelische Stadtdekanin Marlene Schwöbel-Hug. Dazu passte auch die Predigt des Heidelberger Theologen Professor Michael Welker, der dazu aufrief, die Reformation "als Botschaft der Befreiung" zu feiern. Denn die Reformation führte nicht nur zur Kirchenspaltung, sondern auch zu einer umfassenden geistigen und theologischen Erneuerung - samt Bildungsrevolution (übrigens mit Schulen auch für Mädchen) und einer sozialen Bewegung, die wir heute als Caritas oder Diakonie kennen. Welker verschwieg auch nicht "das Versagen der Reformation": das Unverständnis gegenüber der Not der Bauern oder antisemitische Ausfälle. Und doch: 500 Jahre Reformation ist, alles in allem, mehr Licht als Schatten. Und endlich wurde das Jubiläum mit fast allen Christen Heidelbergs - und auch der Jüdischen Kultusgemeinde - gefeiert.