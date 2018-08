"Manches will gemalt werden, manches getanzt - und manches geschrieben": Oded Netivi in seinem Domizil in der Altstadt. Foto: Rothe

Von Philipp Neumayr

Die Holzdielen unter den Füßen knarren. Weiße, längst getrocknete Farbsprenkel bedecken den Boden. Bilderrahmen baumeln von der Decke. Ein Blumentopf als Lampenschirm. Bleistifte, Schraubzangen, Spachtel, Bücher, Zeitschriften, CDs. "Immer hereinspaziert." Oded Netivi empfängt im dritten Stock eines Hinterhauses am Ende der Hauptstraße. Riesige, bunte Kunstwerke blicken von den Wänden. Die Lampe mit dem Messingsockel steht neben der Mikrowelle, die Kaffeetasse auf der Werkbank, ein Glas voller Pinsel auf dem Rundtisch. Wohnzimmer, Küche, Werkstatt, Lagerraum: Netivis Atelier ist vieles auf einmal, aber vor allem eines: künstlerisches Zuhause. Seit mehr als 40 Jahren.

Geboren wurde Oded Netivi, Sohn deutsch-jüdischer Eltern, 1950 in Haifa, im rauen Nordosten Israels. "Ich habe viel draußen gespielt, hatte in dieser Hinsicht eine gute Kindheit", sagt er heute. Als Jugendlicher ist er Teil des Kibbuz, lernt Fischen, züchtet Baumwolle. Nach der Schule will er zum Militär. "Doch meine Eltern wollten, dass ich etwas Sinnvolles mache." Die Mutter ein Filmnarr, der Vater Theatermacher, ausgebildet vom renommierten Darmstädter Regisseur Gustav Hartung. "Das Interesse an der Kunst wurde mir gewissermaßen in den Stammbaum hineindiktiert." Mutter und Vater lernten sich in Israel kennen, sahen dort eine Zukunft, die ihr Heimatland Deutschland nicht mehr für sie bereitzuhalten schien. Sie brachen mit der Vergangenheit. Aus "Weglein", dem deutschen Nachnamen des Vaters, wurde "Netivi", hebräisch für "mein Weg".

Der Weg des Sohns führt in die andere Richtung: Deutschland. Das Land, das seinen jüdischen Großeltern das Leben kostete. "Wir waren arm, und die Ausbildung hierzulande war kostenlos", erklärt Netivi rückblickend. Er tritt ein Volontariat beim Südwestfunk in Baden-Baden an, macht Filme und Fernsehen. Doch viel mehr reizt ihn das, was da politisch passiert. Netivi ist Anfang 20 und die Bundesrepublik im Umbruch. Es zieht ihn nach Heidelberg. "Die 68er-Bewegung und die Studentenproteste faszinierten mich. Ich wollte auf die Straße gehen, mitmischen, die Welt verändern." Er studiert Soziologie und "von allem ein bisschen", besucht Seminare mit RAF-Sympathisanten und beschäftigt sich mit den Abgründen des Faschismus. Einen Abschluss macht er nicht. Um Geld zu verdienen, pendelt Netivi nach Frankfurt, arbeitet als Sozialarbeiter im Drogenbrennpunkt. Bis er eines Tages auf dem Weg zum Bäcker einen Mann trifft, der ihn ins Atelier des Künstlers Gregor Scheer bringt. "Von da an wusste ich: Ich werde Maler."

Er, der bis zu diesem Zeitpunkt erst wenige Pinselstriche getan hat, lernt schnell. Bald schon unterrichtet Netivi andere, malt seine eigenen Kunstwerke. Er gewinnt erste Anhänger. Einer von ihnen bietet ihm ein eigenes Atelier in der Hauptstraße an. Ein Haus aus der Renaissance, das die Verwüstungen französischer Truppen im pfälzischen Erbfolgekrieg unbeschadet überstanden hat und heute unter Denkmalschutz steht. "Damals ein eher unwirtlicher Ort", erinnert sich Netivi. "Es gab keine Fenster, der Putz bröckelte von Wänden und Decke." Doch der angehende Künstler packt an und zimmert sich Stück für Stück sein eigenes Reich zusammen. Sein künstlerisches Zuhause.

Heute sitzt Oded Netivi hier im Lehnstuhl. Die kräftigen Hände verschränkt, wacher Blick. An manchen Stellen des Holzes ist der Lack abgeblättert. Hinter den dunklen Vorhängen versteckt sich die ein oder andere Spinnwebe. Im Hintergrund läuft Flamenco. Der Künstler mag es gemütlich. "Ich war nie derjenige, der unbedingt in die großen Künstler-Metropolen wollte." Seit 46 Jahren wohnt er nun in Heidelberg. "Hier lässt es sich schön leben." Heimweh? Netivi schüttelt den Kopf. Zurückgezogen habe es ihn nie. "Zum Urlaubmachen ist Israel ein schönes Land, zum Leben nicht." Das bekommt er früh zu spüren. Während des Sechstagekriegs stromert der junge Netivi auf den Golanhöhen herum. Granat-Splitter treffen ihn. Einer davon kostet ihn ein Auge. Ein anderer sitzt noch heute in seiner Herzkammer. Er verliert mehrere Fingerkuppen.

Vielleicht hat er auch deshalb nie den Drang zur unbedingten Zugehörigkeit verspürt. Nicht zum Staate Israel. Und schon gar nicht zur Religion. Der jüdische Glauben spielt für Netivi keine Rolle. "Wenn Hitler nicht gewesen wäre, wüsste ich heute nicht einmal, dass ich Jude bin." Sein Leben hat der mittlerweile 67-Jährige allein der Kunst verschrieben. "Das Einzige, mit dem ich Geld verdient habe, ist das, was ich nie erlernt habe." Das Malen hat er sich aus Büchern beigebracht. Leinwände und Keilrahmen baut sich der Künstler selbst zusammen. Die alten Bettlaken, die er dazu benötigt, findet er oft auf dem Sperrmüll. Auch sonst lässt er sich gerne im Freien inspirieren, beim Spaziergang oder auf dem Rad. "In mir war schon immer ein starker Wunsch, eigene Erlebnisse und Gefühle umzusetzen." Netivis Bilder zeigen Gesichter in Bewegung, mit ihrer Umgebung verschwimmende Körper. Zeit und Raum lösen sich auf, Architektur und Natur gehen ineinander über. Farben und Konturen, die vom Menschsein erzählen. Woher kommt er, warum ist er hier, wohin geht er?

Fragen, mit denen sich Netivi seit einigen Jahren auch literarisch auseinandersetzt. "Freunde sagten mir, ich sei gut im Fabulieren, ich solle doch einmal etwas schreiben." Mittlerweile ist er Autor mehrerer Romane und Verleger. Ganz oben, unter dem Dach des Ateliers, hat sich Netivi eine eigene Schreibstube eingerichtet. "Ein kleines Eulennest", wie er sagt. Schreibtisch, Lampe, Heizung, Waschbecken und Sofa. "Mehr brauche ich nicht." Hier entstand auch sein jüngster Roman mit dem Titel "Kanzler!". Ein politischer Krimi, der sich mit der Frage auseinandersetzt, ob Deutschland reif ist für einen jüdischen Bundeskanzler. Es gebe unterschiedliche Medien für unterschiedliche Themen, erklärt Netivi. "Manches will gemalt werden, manches getanzt - und manches geschrieben." Das Schreiben sei eine schöne Ergänzung zu dem, was er sonst mache. Wirklich berühmt werde er damit zwar vielleicht nicht mehr. Aber das, sagt Netivi, sei eben das klassische Los eines Künstlers. "Man lebt in Armut, manchmal wird man verlacht - aber man kann nicht anders."