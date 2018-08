Heidelberg. (hela) Die Plöck in der Altstadt: In dieser Straße konnten sich Fußgänger und Radfahrer bislang noch immer arrangieren. Doch durch die Baustelle zwischen Sankt-Anna-Gasse und Nadlerstraße, die bis Ende September dauern soll, gibt es jetzt ständig Konflikte.

Schuld sind die erschreckend vielen Radfahrer, die sich nicht an die Regeln halten - und einfach auf den schmalen Bürgersteigen fahren. Denn an beiden Seiten der Baustelle ist nur der Gehsteig frei geblieben. Und der ist natürlich für Fußgänger gedacht, Fahrradfahrer müssen dort schieben. Zudem gibt es für Radler eigentlich eine gut beschilderte Umleitung über die Nadlerstraße. Diesen Umweg scheinen viele aber nicht auf sich nehmen zu wollen - und versuchen stattdessen, sich auf dem schmalen Bürgersteig an den Fußgängern vorbeizuzwängen. Manche werden sogar ungeduldig, klingeln und denken gar nicht daran, abzusteigen.

Eine Szene von vorgestern: Eine ältere Dame beschwert sich, dass sie vor lauter Fahrrädern nicht durchkommt. Und was ruft ihr da eine junge Radlerin im Vorbeifahren zu? "Ist halt ’ne Baustelle, ich muss ja auch irgendwie durchkommen!" Wie selbstverständlich ignoriert sie das Fahrverbotsschild - und fühlt sich dabei auch noch im Recht. Nach rund halbstündiger Beobachtung zeigt sich: Nur rund ein Drittel der Radfahrer steigt ab, der Rest fährt auf dem Fußgängerweg.

Der Stadt ist das Problem so noch nicht bekannt. Beschwerden seien bislang keine eingegangen, so eine Stadtsprecherin.