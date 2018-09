Von Anica Edinger

Heidelberg. Es war eine Situation kurz nach ihrem Krankenpflegeexamen, die die gesamte Berufslaufbahn von Anja König prägte: Sie betreute am Heidelberger Uniklinikum eine 32-jährige Patientin mit einem ausgedehnten Tumor im Oberschenkel. Am Mittag bekam die Patientin Besuch von ihrem Mann und ihren beiden Kindern - doch die Patientin fühlte sich nicht wohl.

Sie sehe aus wie ein Zombie, so die 32-Jährige. Ihre Kinder sollten sie nicht so sehen. Ins Bad konnte sie nicht, weil sie ihr frisch operiertes Bein nicht bewegen durfte. Die Frau weinte, Anja König wollte nicht tatenlos zusehen.

Also wusch sie der Patientin am Bett die Haare, half ihr beim Schminken und Anziehen, dann kam die Familie. "Sie haben mir meine Würde zurückgegeben", hat sie später zu Anja König gesagt. Und das hat die heute 49-Jährige nie vergessen.

Anja Königs Geschichte fand das Bundesgesundheitsministerium besonders beeindruckend. Im Rahmen der Aktion "Gute Pflege - Gut für uns alle" hatte das Ministerium Pflegekräfte dazu aufgerufen, die schönste Geschichte ihrer Berufslaufbahn aufzuschreiben und einzuschicken. Mehr als 100 Pfleger und Pflegerinnen folgten dem Aufruf.

Am Sonntag waren die Verfasser der sechs bewegendsten Geschichten zum Tag der offenen Tür ins Ministerium in Berlin eingeladen - und wurden nicht nur von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn persönlich begrüßt, sondern bekamen auch eine ganze Stunde Redezeit gemeinsam mit dem CDU-Minister.

Aus Heidelberg war nicht nur Anja König dabei. Auch Johannes Przybilla, 21 Jahre alt und Pfleger auf der Intensivstation in der Orthopädie, schickte eine Geschichte ein - und wurde ebenso in die Hauptstadt eingeladen. Erst im April dieses Jahres legte er das Pflegeexamen ab.

Nur wenige Wochen danach betreute er einen Patienten, der schon länger auf der Station war, operiert werden sollte, aber stets einen fitten und motivierten Eindruck machte. Als Przybilla den Patienten während seines Frühdienstes übernahm, hatte sich sein Zustand aber verschlechtert. Er hatte sich an seinen Medikamenten verschluckt, konnte sich kaum mehr artikulieren.

Das Ärzte-Team wurde sofort eingeschaltet. Die Diagnose: Basilaristhrombose, ein Blutgerinnsel in der Arteria basilaris, eine der Schlagadern, die das Gehirn mit Sauerstoff versorgen. Der Patient wurde notfallmäßig verlegt, Przybilla sah ihn erst einmal nicht mehr.

Drei Wochen später kehrte er aber in die Orthopädie zurück. Sein Allgemeinzustand hatte sich drastisch verschlechtert. Es kam der Tag, an dem die Ärzte mit der Familie darüber entscheiden mussten, ob sie die Therapie fortsetzen.

Als zuständige Pflegekraft war auch Johannes Przybilla dabei. "Das hat sich mir eingeprägt", sagt der 21-Jährige, "da habe ich gemerkt, wie viel Verantwortung und Mitbestimmungsrechte man in diesem Beruf hat." Der Pfleger findet das toll. Auch, wie viel Vertrauen die Familie des todkranken Mannes in ihn als Fachkraft hatte. Die Angehörigen entschieden, die Therapie nicht fortzusetzen.

Das Positive am Pflegeberuf aufzeigen: Das war eines der Hauptanliegen des Wettbewerbs - und einer der Gründe, weshalb auch Anja König mitmachte. Viel zu oft seien die Schlagzeilen in den Medien nur negativ. "Aber das, was die Pflege so wertvoll macht, muss auch an die Öffentlichkeit", sagt sie. Für König ist dies vor allem das, was die Patienten den Pflegekräften zurückgeben. "Durch den Umgang miteinander auch in Krisensituationen entsteht eine enge Bindung. Das verändert einen auch selbst."