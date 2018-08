Heidelberg. (hob) Sie war eine Frau, die aneckte, die auffiel, die das Flower-Power-Gefühl und die Hippie-Kultur der 60er und 70er bis in das 21. Jahrhundert rettete: Heute wäre Lil Walker 78 Jahre alt geworden. Doch ihre Tochter Stella C. Walker verbreitete am Montagabend die traurige Nachricht über Facebook: "Auf diesem Wege muss ich Euch leider mitteilen, dass Lil Walker am 25. Juli 2018 in ihrer Wahlheimat Heidelberg verstorben ist. Wir werden Lil im Herzen tragen und ihre Stimme, ihren Look und ihre Ausstrahlung nie vergessen."

Lil begann ihre Gesangskarriere in Hamburg und war bei der deutschen Ausgabe des Musicals "Hair" dabei. Bei dieser Gelegenheit wurde sie auch für die "Les Humphries Singers" entdeckt und engagiert - eine Formation, die von dem Engländer Les Humphries gegründet worden war. Die Kult-Band feierte in den 70er Jahren ihre größten Erfolge, teilweise war auch der spätere Schlagerstar Jürgen Drews mit von der Partie.

Lil Walker blieb auch nach ihrer Zeit bei dem Ensemble als Jazzsängerin aktiv. Bis ins Rentenalter sang sie noch - unter anderem als Hochzeitssängerin oder auf Beisetzungen. Bei einer Reunion der "Les Humphries Singers" war sie hingegen nicht mehr mit von der Partie - angeblich hatte es Auseinandersetzungen mit anderen Bandmitgliedern gegeben.

In Heidelberg war Lil Walker, die seit fast 40 Jahren am Heumarkt in der Altstadt einen ausgeflippten Laden mit Hippie-Mode führte, vor allem dafür bekannt, dass sie sich von den Behörden nichts sagen ließ.

Legendär ist ihr Kampf um zwei etwa ein Meter hohe Katzenstatuen, die jeden Tag als Dekoration vor ihrem Laden standen. Weil sie für den Leoparden und den Panther keine Sondernutzungserlaubnis hatte, sollte sie für die Nutzung des öffentlichen Raums ein Bußgeld in Höhe von 105,60 Euro zahlen. Doch das Rechtsamt hatte nicht mit der resoluten Geschäftsfrau gerechnet.

Der Streit ereignete sich im Juli 2005. Lil Walker ging an die Öffentlichkeit und prangerte all die Vorschriften an, mit der es die Stadt den Einzelhändlern schwer mache. "Der Heumarkt ist der bunteste Platz in der Stadt und soll es auch bleiben", sagte sie damals der RNZ. Nicht einmal ein Jahr später änderte der Gemeinderat die "Richtlinien für die gewerblichen Sondernutzungen im Fußgängerbereich".

Nicht mehr nur Werbetafeln, sondern auch Dekorationsgegenstände sind seither vor den Geschäften in der Altstadt erlaubt. Bei manchen Nachbarn erntete Lil Walker mit dieser Vehemenz aber auch Kopfschütteln: Wenn es ihr um die Schönheit des Heumarktes geht, warum parkt sie dann immer ihren alten Mercedes vor dem Laden?

Auch das wird Lil Walkers Geheimnis bleiben. Journalisten, die ein Porträt über sie schreiben wollten, wies sie immer wieder ab. Lil war eben durch und durch eigensinnig - ein Original.

Info: Am Mittwoch um 16 Uhr gibt es am Heumarkt eine kleine Gedenkfeier für Lil Walker.