Von Maria Stumpf

Heidelberg. "Geißhirtle" sind heute im Angebot. Die alte, deutsche Mini-Birnensorte ist nur kurze Zeit reif. Dafür ist das knubbelige Teil besonders aromatisch, fast schon süß. Wo es die gibt? Auf dem Neuenheimer Wochenmarkt. Das weiß jetzt auch Oberbürgermeister Eckart Würzner, denn er besucht über den Sommer Betriebe und Einrichtungen in seiner Stadt - und arbeitete am Mittwoch als Erntehelfer und Marktverkäufer. "Ich will dabei sein und packe selbst an", sagt Würzner. "So erfahre ich am meisten von den Sorgen der Leute."

Das Motto heißt: "OB vor Ort". Das Ziel ist, sich hautnah über Themen und Tätigkeiten in Heidelberg zu informieren. Also ging es morgens kurz vor sechs Uhr in Arbeitsklamotten zu den Gärtnern auf das Handschuhsheimer Feld. "Nur das Messer habe ich vergessen", zieht Würzner Stunden später leicht zerknirscht Resümee. Da lacht der Gärtnermeister Jürgen Grieser: "Ist halt ein Anfänger." Aber sonst habe sich der OB "gut angestellt", zusammen mit den Erntehelfern auf dem Feld.

"Das zeugt von Interesse und Wertschätzung unserer Arbeit", meint Grieser zu der Aktion. "Wir sehen, dass er sich Zeit nimmt für die Landwirtschafts- und Gärtnereibetriebe aus dem Handschuhsheimer Feld und nicht nur für eine halbe Stunde zum Fototermin kommt." Laut Würzner wurde das heikle Thema Verkehr am frühen Morgen aber ausgespart.

Der Rathauschef durfte stattdessen auch mal Traktor fahren und erfuhr vom Fachmann Ernte-Tipps und Wissenswertes über Nährstoffe von Obst und Gemüse. Dabei wurden Freiland-Tomaten frisch vom Strauch gezupft, Paprika vor dem Sonnenbrand gerettet, rund 60 knackige Gurken im Folienhaus gesammelt und an die 1000 Salatköpfe geschnitten. Fast drei Stunden lang.

"Das geht schon ins Kreuz", schnauft Würzner, als er am Marktstand von Gärtner Michael Hornig die frische Ware verkaufen will. Das kann er gut, wirbt mit Sonderrabatten, bei Obst und Gemüse kennt er sich aus. "Am Käsestand mit all den Sorten wäre ich überfordert", gibt der Oberbürgermeister zu. Die Heidelberger wundern sich indes ein wenig, wer da steht im grünen Gärtner-Shirt mit schwarzen Fingernägeln - aber nur wenige sprechen ihn direkt auf seinen Aushilfsjob an. Man übt sich wohl in zurückhaltender Höflichkeit.

Würzner nutzt die Zeit auf dem Markt, um auch mit anderen Betrieben ins Gespräch zu kommen: mit der Blumenfrau und dem Wurstverkäufer, beim Bauernladen und am Oliven-Stand. Man redet über Schädlinge und Wasserknappheit - die es dank eigener Brunnen in Handschuhsheim kaum gibt. Oder über immer weniger Marktbesucher und Standgebühren. "Das ist ja schon okay, dass der OB heute hier ist", sagt ein älterer Landwirt. Ob das aber dem Marktgeschehen und der Landwirtschaft im Handschuhsheimer Feld helfe, bezweifle er. "Aber auf jeden Fall eine nette Geste", heißt es am Nachbarstand. "Vielleicht nimmt er ja was mit ins Rathaus."

Würzners Sommer-Aktion "OB vor Ort" geht noch weiter. In einer Fahrradwerkstatt war er schon, auch in einer Kindereinrichtung. Vom Markt nimmt er ein buntes Körbchen mit gesundem Inhalt nach Hause. Ein kleines Dankeschön für seinen Einsatz. Selbst geerntet.