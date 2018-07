Die Entscheidung über das Alkoholverbot an der Neckarwiese muss noch vertagt werden. Denn die Feier zum Sommerferienbeginn verlief gestern ungewöhnlich ruhig. Foto: Rothe

Heidelberg. (ew) Sie warten alle auf eine Party der Extreme - doch nichts passierte: Helfer der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) liegen ungewollt untätig im Schatten ihres Einsatzfahrzeugs, das Deutsche Rote Kreuz (DRK) rückt gegen 15.30 Uhr ab, und die Polizeipräsenz dünnt sich mit voranschreitender Stunde immer weiter aus.

Der letzte Schultag endete auf der Neckarwiese ohne Schüler, dafür eher mit Studenten, Familien mit Kindern - und den vielen Nilgänsen. Alles ein recht gewohntes Bild für einen normalen Sommertag.

Dabei hatte die Stadt noch mit dem Schlimmsten gerechnet - und vorsorglich viele Einsatzkräfte zusammengezogen. Man hatte sogar gedroht, im nächsten Jahr ein Alkoholverbot zu verhängen, wenn die Schulabschlussparty ähnlich aus dem Ruder laufen würde wie die Realschul- und Abifeier im Mai letztes Jahr.

Aber es wollte fast kein Schüler kommen, vielleicht lag es an den schweißtreibenden Temperaturen, vielleicht an den öffentlichkeitswirksamen Warnungen an die Schulen und die Schüler.

Gegen 15 Uhr standen noch fünf Polizeibusse, zehn Beamte in voller Montur patrouillierten auf den Promenadenwegen - alles wirkte ganz entspannt. "Meine Bilanz zu diesem Tag lässt sich kurz und knapp zusammenfassen: Es gab null Zwischenfälle. Keine 100 Leute sind hier", resümiert der Einsatzleiter Uwe Steindl.

"Das hier heute ist wirklich nicht der Rede wert", meint Steindl zu dem überraschend ruhigen Nachmittag auf der Neckarwiese. Und es sollte auch nicht voller werden: Gegen 18.30 Uhr stellt auch ein Polizeikollege Steindls einen sehr ruhigen Verlauf fest. Auch die für die Nacht georderten Beamten seien schon abgezogen worden. Ein einzelner Streifenwagen steht einsam an der Wiese.

Auch bei der DLRG gab es nur einen einzigen Vorfall seit Schulschluss bis zum Abend: Ein 17-Jähriger hatte zu viel "intus". "Auf sonstigen Festen hier in Heidelberg, wie der Walpurgisnacht, den Abi-Feiern oder auch den vergangenen Schulfeiern hatten wir stets um die 60 Fälle. Ein Drittel davon ging immer auf den Alkohol zurück", erinnert sich Alexander Walter von der DLRG. "Aber das hier ist normaler Publikumsverkehr - und kein Thema für uns."