Sie kochen für einen guten Zweck: Für das "Nächsten-Mahl" stehen ehrenamtliche Helfer an fast jedem vierten Samstag im Monat in der Küche der Markusgemeinde. Foto: Hentschel

Von Marion Gottlob

Heidelberg. Einmal im Monat gibt es das "NächstenMahl" in der Markusgemeinde: Dann lädt Petra Gantert mit ihrem Team von 35 ehrenamtlichen Helfern zur kostenlosen Mahlzeit ein. Rund 100 bis 120 bedürftige Menschen folgen dieser Einladung. Gantert betont: "Ohne meine Helfer geht gar nichts - das ist nur mit diesem tollen Team möglich."

Beim RNZ-Besuch standen Sauerkraut mit Würstchen, Püree und Pilz-Ragout auf dem Speiseplan, zur Vorspeise gab es Salat und zum Nachtisch frische Erdbeeren und süße Teilchen.

Entstanden ist die Idee 2007: Damals halfen Gantert und Gudrun Schwöbel bei den Heidelberger Frühstückswochen und sagten: "Wir wollen ein Samstagsessen anbieten." Seit 2008 wird an fast jedem vierten Samstag pro Monat gekocht, inzwischen kommen über 100 Gäste, Gantert ist allein für die Organisation verantwortlich.

Die Mutter von acht Kindern sagt zu ihrem ehrenamtlichen Engagement: "Ich erlebe so viel Glück mit meinen Kindern, ich möchte etwas davon abgeben. Meine Kinder sind nun groß - das NächstenMahl ist eine neue Familie mit ein paar mehr Mitgliedern."

Die Vorbereitungen beginnen mehr als eine Woche vor jedem Termin: Dann werden die Helfer in zwei Schichten eingeteilt. Sie holen am Freitag bei Rewe und am Samstag bei Aldi Obst und Gemüse ab, das ansonsten weggeworfen würde. Absprachen mit den "Tafeln" vermeiden eine Konkurrenzsituation.

Die Bäckerei Rodemer und die Bäckerei Grimminger unterstützen das Nächsten-Mahl genauso wie die Metzgerei Werz. Es gibt Gemüse und Obst vom Tafel-Laden "Rat und Tat St. Elisabeth" und von der Heidelberger Tafel. Was nicht gespendet wird, finanzieren die Markus-Gemeinde und die Gemeinde Philipp Neri.

Die erste Helfer-Schicht richtet die Tische und deckt ein. Dann beginnt das große Schaffen: Die Leitung liegt bei Koch Thomas Schabert. In seinem "normalen" Leben kocht er bei John Deere täglich 1100 Essen. Seit fünf Jahren steht er einmal pro Monat ehrenamtlich für das NächstenMahl am Herd: "Ich mache das, weil es mir gut geht, das ist für mich selbstverständlich."

Er sorgt dafür, dass das Essen pünktlich auf den Tisch kommt. Gantert meint: "Ohne professionellen Koch geht es nicht mehr."

In der Küche werden die Salate geputzt und die Salat-Sauce abgeschmeckt, Pilze und Erdbeeren werden klein geschnitten. Der 88 Jahre alte Lothar Braunwarth ist der älteste Helfer: "Meine Frau Irmgard und ich sehen, dass es anderen nicht so gut geht - da opfern wir gerne unsere Freizeit."

Abiturient Björn Lützen (20) hat als Konfirmand mit der Hilfe begonnen: "Die Leute sind nett und so dankbar." Die Firmlinge Jenny (16) und Luis (15) sind auch dabei: "Uns gefällt der soziale Einsatz."

Zu den Gästen zählt Christina. Die Frau mit einer Behinderung lebt seit ihrer Scheidung von der Grundsicherung: "Hier wird so wunderbar gekocht, hier finde ich Menschen für ein Gespräch, hier fühle ich mich wieder als Teil der Gesellschaft." Doris ist seit zehn Jahren Gast: "Ich möchte nicht alleine in der Wohnung hocken."

Ab 12 Uhr rückt die zweite Schicht an: Die Helfer geben das Essen aus, später räumen sie den Saal und die Küche wieder auf. Dringend gesucht wird nun ein professioneller Koch für zwei Termine: 23. Juni und 22. September. "Ohne Profi-Koch müssten wir das NächstenMahl an diesen Terminen leider ausfallen lassen", sagt Petra Gantert.

Info: Das "NächstenMahl" findet an fast jedem vierten Samstag im Monat in der Markus-Gemeinde statt. Spenden gehen an die Markus-Gemeinde oder die Gemeinde Philipp Neri unter dem Stichwort "NächstenMahl". Mehr Infos unter Tel. 0179 / 9880089 oder per E-Mail an: petragantert@web.de