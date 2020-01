In der „Beckerei“ dreht sich alles um Brot, Kaffee und Gemütlichkeit: Inhaberin Susan Kai Becker (hinter dem Tresen) hat ihr Café vor drei Jahren eröffnet und kümmert sich mit ihren Mitarbeitern Demo, Guenay und Marina (von links) um die Gäste. Foto: Hentschel

Von Svenja Schlicht

Heidelberg. Winterzeit ist Café-Zeit: Wenn es draußen kalt ist, stürmt und schneit, wird es drinnen bei einem heißen Cappuccino oder Tee umso gemütlicher. Deshalb stellt die RNZ auch in diesem Jahr die Lieblingscafés unserer Leserinnen und Leser vor. Heute: "Die Beckerei" in der Schwetzinger Straße 82A in Kirchheim.

Atmosphäre: Schon beim Betreten wird man herzlich von der Inhaberin und ihren Mitarbeitern begrüßt. An kleinen runden Tischen unterhält sich jeder mit jedem – wer dazu kommt, wird sofort angesprochen. Es geht gemütlich zu. Bei Fragen zu den einzelnen Produkten erhält man freundliche Auskunft.

Geschichte: Die Inhaberin, Susan Kai Becker, hat ihr individuelles Café mit dem Schwerpunkt auf das Backhandwerk vor knapp drei Jahren eröffnet. Bei ihrem Hauptlieferanten, der Holzofenbäckerei am Kurpfalzhof, hatte sie zuvor selbst gearbeitet. "Ich wollte einfach einen Ort schaffen, wo man zusammenkommen und sich unterhalten kann", sagt sie. "Ich bin bis heute ganz überrascht, wie gut das geklappt hat."

Publikum: "Wir haben hier einen festen Stammkundenkreis, der zu einer richtigen kleinen Gemeinschaft herangewachsen ist", sagt Becker. "Die Beckerei" ist ein Treffpunkt für Kirchheimer und alle, die auf dem Weg in die Stadt über die Schwetzinger Straße fahren. Dementsprechend gemischt ist das Publikum. Man trifft je nach Tageszeit auf Bauarbeiter auf dem Weg zur Arbeit, Kircheimer Urgesteine, und Mütter und Väter mit ihren Kindern.

Spezialität: "Bei uns werden besonders die Klassiker gern gekauft", erklärt die Inhaberin. Dazu gehören Salzwecken, Rosinenbrötchen und Brezeln – "die laufen immer super". Weil Susan Kai Beckers Angebot im Laufe des Jahres variiert, kommen auch immer wieder saisonale Bestseller auf die Karte. "Im Winter ist unser Maronenbrot sofort ausverkauft." Ein Laib kostet zwischen 4,50 und fünf Euro.

Blick in die Karte: Einen italienischen Cappuccino bekommt man für 2,30 Euro. Für Teetrinker kostet eine Tasse zwei Euro. Kleinere Kuchenstücke gibt es schon ab 2,20 Euro, für ein größeres Stück werden 2,80 Euro fällig. Das gesamte Sortiment stammt sowohl von der Holzofenbäckerei am Kurpfalzhof als auch vom Café Schneider in Gaiberg. Das Angebot variiert saisonal, kann aber immer mit frischem Holzofenbrot, verschiedenen Brötchen und süßem Gebäck aufwarten.

Öffnungszeiten: Von Montag bis Freitag hat die "Beckerei" von 6.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, samstags und mittwochs von 6.30 bis 12 Uhr. Sonntags bleibt die "Beckerei" geschlossen.

