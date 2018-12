Die aktuelle "Krippe am Fluss" in der Jesuitenkirche - links oben die Justitia, die den kirchlichen Missbrauchsskandal thematisiert. Foto: Rothe

Von Micha Hörnle

Heidelberg. Seit Mittwochabend steht sie wieder - die "Krippe am Fluss", die wohl bekannteste "Weihnachtsinstallation" der Stadt und mittlerweile ein veritabler Touristenmagnet, der sogar von Heidelberg-Marketing beworben wird. Beim Vor-Ort-Termin am Freitag schaute gerade eine Gruppe aus Nordrhein-Westfalen vorbei: "Ich habe noch nicht alles gesehen, aber mich erstaunen schon die Themen", sagt Barbara Gaßmann aus Lippstadt. Gerhard Maether, auch aus der 70.000-Einwohner-Stadt bei Paderborn, ist von "der großen Vielfalt" begeistert. "Man muss sich Zeit nehmen und versuchen, die Szenen zu deuten", sagt Gaßmann, aber viel Zeit hat sie nicht: "Wir haben nur fünf Minuten für die Jesuitenkirche, und der Stadtführer hat gesagt, das muss man sich angesehen haben."

Seit 18 Jahren stehen die Figuren jedes Jahr in der Altstadt-Kirche, und es werden immer mehr, mittlerweile sind es gut 80. Aber es ist ja nicht die schiere Masse, sondern es sind die brisanten Themen, die diese Krippe zur politischsten in der ganzen Region, wenn nicht gar in Deutschland machen. Da ertrinken Flüchtlinge im Mittelmeer, da verweisen Abgaswolken auf den Dieselskandal, aber das große Thema ist in diesem Jahr der Missbrauch. Das wohl kontroverseste Kirchenthema greift Justitia am linken Flügel der Krippe auf: Das geschundene Kind wiegt schwerer als der Bischof. "Wir müssen uns mit dem Thema auseinandersetzen, wir können bei Missständen nicht immer nur auf die anderen zeigen", sagt Hermann Bunse, der zur Jahrtausendwende die Idee zu dieser mutigen Krippe in der Kirche hatte.

Und weil Bunse und dem etwa zehnköpfigen "Krippe am Fluss"-Team viel an Aktualität liegt, gibt es auf der rechten Seite auch den Hambacher Forst mit seinen Baumhäusern - Thema: "Missbrauch der Erde". Gefragt, ob er denn auch lokale Themen aufgreifen könnte, meint Bunse: "Wir könnten den Hambacher Forst auch zum Providenzgarten machen, dann müssen wir nur noch einen Ginkgo aufstellen."

Aber ist die Darstellung des Missbrauchsskandals nicht etwas heikel, so mitten in der katholischen Hauptkirche Heidelbergs? "Wir haben niemanden um Erlaubnis gefragt, was wir zeigen dürfen. Es gab auch nie Themen, die verhindert worden wären." Generell werde, so Bunse, "der Argwohn gegenüber unseren Themen immer geringer, im Grunde ist er kaum mehr spürbar". Vor Jahren regte sich einmal die CDU über eine Anti-"Stuttgart 21"-Demonstration auf, aber das war es auch schon. Doch es geht den Krippemachern auch weniger um den Krawall, sondern um die Auseinandersetzung mit den Themen der Zeit. "Weihnachten heißt ja auch, dass Gott ins Jetzt, zu uns kommt. Da sind aktuelle Bezüge schon sinnvoll." Er freue sich, dass die Menschen wegen der Figuren ins Gespräch kommen. Es gibt sogar regelrechte Fans: "Da kommen welche jedes Jahr hierher und sind ganz gespannt darauf, was alles neu ist."

Vor zwei Jahren ging die Installation sogar schon auf Tournee, für vier Monate war sie in der - evangelischen - Studentenkirche in Erlangen zu sehen ("Wir mussten mit zwei Lastwagen hinfahren"), die Resonanz war enorm, und die Kurpfälzer wie die Franken hatten ein ökumenisches Zeichen gesetzt.

Dass der gesamte rechte Teil der fünf Meter hohen Kulisse ein Gefängnis darstellt, hat seine Bewandtnis: Denn die meisten Figuren stellten die Häftlinge des nahen "Faulen Pelz" her, dort war Bunse bis zur Schließung der Altstadt-Haftanstalt 2015 Seelsorger, und viele seiner Schützlinge griffen Knast-Szenen auf. Aber es gibt auch halbwegs heitere Themen, so beispielsweise "Jogis Jungs" in der Stunde ihres größten Triumphes, des WM-Sieges vor vier Jahren. Angesichts der momentan eher schwierigen Lage in der Nationalmannschaft ist diese Figurengruppe momentan im Hintergrund. So aktuell muss man schon sein.

Info: Die Krippe ist jeden Tag noch bis zum 6. Januar von 9.30 bis 17 Uhr in der Jesuitenkirche zu sehen. Ein aktualisierter Katalog kostet 7 Euro. Von 13 bis 18 Uhr hat täglich, im Glashaus gegenüber, das Krippen-Café geöffnet, in dem man sich aufwärmen kann. Wer einen Termin für eine Führung vereinbaren will: Telefon 06221/4352-400.